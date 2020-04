Fosu-Mensah explique comment Solskjaer lui a donné de l’espoir pour Man Utd

Le défenseur de Man Utd, Timothy Fosu-Mensah, est déterminé à rattraper le temps perdu en créant des souvenirs et en remportant des trophées dans un club qui se sent comme chez lui.

Accéléré dans la première équipe en même temps que son collègue diplômé de l’académie Marcus Rashford, le duo a prospéré sous Louis van Gaal et semblait prêt à devenir les pierres angulaires de l’équipe pour les années à venir.

Mais alors que Rashford est allé jouer pour son club de ville natale 201 fois, Fosu-Mensah a été bloqué sur 21 apparitions depuis son dernier départ pour Manchester United le dernier jour de la saison 2016/17.

BOÎTE AUX LETTRES: Roy Keane n’est même pas une «importation Premier League» et plus de mails…

Les périodes de prêt à Crystal Palace et Fulham représentent une grande partie de cette période subséquente, avec une blessure au ligament croisé antérieur à la fin de son séjour chez ce dernier, faisant de 2019/20 une saison de rééducation plutôt que de résurgence.

«Le temps passe vite, le temps passe vite», fut la réponse lorsque Fosu-Mensah a mentionné l’écart de près de trois ans à sa dernière apparition à Man Utd, mais ces retards l’ont rendu d’autant plus déterminé à réussir.

“Je voulais dire quand j’étais plus jeune mais j’ai maintenant 22 ans”, a déclaré le défenseur à l’agence de presse PA. «Mais quand j’avais 18 et 19 ans – oui, j’ai travaillé dur, tout le monde doit travailler dur – je jouais pour l’une des plus grandes équipes du monde, si ce n’est.

«J’ai fait mes débuts pour la Hollande à 19 ans, donc je ne connaissais pas vraiment l’autre côté du football – et l’autre côté de la difficulté.

«En disant cela, je veux dire avec une grosse blessure comme celle-ci. Je ne l’ai jamais vu venir. Je ne pense pas que quiconque voit une blessure au LCA arriver.

«Mais je me suis développé pour renforcer mon esprit. Je me suis développé pour, oui, être mentalement plus fort et rester juste positif parce qu’il suffit de continuer.

«Les choses arrivent dans la vie, c’est votre façon de réagir. Donc, c’est mon état d’esprit et ma mentalité, et le club m’a très bien aidé, mon physio en Hollande m’a très bien aidé à être de retour et en forme et je me sens très bien et fort. “

Fosu-Mensah a été absent pendant huit mois et trois semaines avec sa blessure au LCA, puis un problème de quad l’a retenu pendant trois semaines supplémentaires après son retour pour Man Utd des moins de 23 ans contre Newcastle.

Le joueur de 22 ans a de nouveau joué pour eux contre Stoke au début du mois de mars alors qu’il traversait son premier match complet en un peu moins d’un an, seulement pour que la suspension du coronavirus contrecarre brusquement ses espoirs de faire son retour dans la première équipe.

“Je me sentais très bien de jouer pour l’équipe”, a déclaré Fosu-Mensah.

“Évidemment, le manager prend les décisions, mais je me sentais confiant de revenir et de faire une apparition et, oui, d’apprécier le jeu.”

Malgré cette frustration, il y a une positivité palpable à propos de Fosu-Mensah qui dit simplement: “vous ne pouvez pas le reprendre, il vous suffit de regarder en avant”.

De retour aux Pays-Bas pendant la suspension de Covid-19, il continue de travailler dur dans sa quête d’un retour – que ce soit par le biais de séances de fitness avec la star de Barcelone Frenkie de Jong ou via le groupe d’entraînement Instagram de United.

Le défenseur garde la tête baissée et travaille dur car il sait que “ les choses peuvent changer très rapidement dans le football ”, mais le patron de Man Utd, Ole Gunnar Solskjaer, lui a donné l’espoir d’un avenir dans un club qui a récemment déclenché la clause d’extension de son contrat.

“Il a été très positif avec moi”, a-t-il déclaré.

«Évidemment, j’ai eu ma première séance d’entraînement avec l’équipe première, je pense que c’était vers décembre, donc c’est la première fois que vous me voyez vraiment devant ses propres yeux sur le terrain.

«Il a été très positif avec moi. Il voit que je travaille dur et il m’encourage à chaque fois, alors je ressens la confiance de sa part.

United n’est pas seulement un grand club, mais celui qui a contribué à transformer le joueur et la personne arrivés d’Ajax à l’âge de 16 ans en 2014.

“J’ai tellement appris, tellement de choses au club”, a déclaré Fosu-Mensah.

«Je suis allé à l’université avec Axel (Tuanzebe), avec Marcus, Scott McTominay, avec tous ces joueurs. Nous allons au collège depuis deux ans.

«Je devais porter des bottes noires; nous étions obligés de porter des bottes noires par Brian McClair quand j’étais dans les moins de 18 ans.

«Nous étions obligés de ne pas porter de gants, même en hiver! Pas d’armure.

“Et puis, quand je suis arrivé chez les moins de 21 ans, j’avais Warren Joyce et toutes ces choses donc, comme, Manchester se sent vraiment comme à la maison parce que je suis venu en 2014, maintenant nous sommes en 2020. Cela fait six ans.

«Ils m’ont donné ma carrière professionnelle, tu sais? Mon premier match professionnel dans le football a été pour Manchester United et ils m’ont développé. »

Et avec son contrat prolongé jusqu’en 2021, Fosu-Mensah ne veut pas quitter son domicile d’adoption de si tôt.

“Qui ne veut pas jouer pour United? Donc, oui, je suis vraiment impatient de revenir et de bien faire, d’aider l’équipe et de tout donner, mon cœur pour ce grand club », a-t-il déclaré.

«Mon objectif est d’être un habitué du club, de gagner autant de trophées pour le club, d’avoir des expériences mémorables avec ce club. C’est le but.

“Je pense que c’est le but de tout le monde qui joue dans l’équipe de Manchester.”

Le F365 Show est en pause jusqu’à ce que le football revienne. Abonnez-vous maintenant prêt pour son glorieux retour. En attendant, écoutez le dernier épisode du podcast des années 2000 de Planet Football, The Broken Metatarsal.