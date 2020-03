Ligue d’Espagne



Fou de Lautaro! Offre scandaleuse de Barcelone à l’Inter





Christian Felipe Amezquita Ortiz





23 mars 2020 18 h 13

L’attaquant argentin est le désir numéro un de l’équipe Blaugrana.

Selon la presse espagnole, Barcelone a hâte de signer l’Argentin Lautaro Martínez et c’est pourquoi il aurait proposé à l’Inter Milan un accord important. Rappelons que les Espagnols cherchent un remplaçant pour l’avant-poste puisque Luis Suárez, en plus de se remettre d’une grave blessure, a déjà 33 ans.

L’attaquant argentin a rejoint l’équipe italienne lors de la saison 2018-19 et a depuis cumulé 25 buts et six passes décisives en 6 matchs, répartis en ligue, coupe et Ligue des champions.

Ainsi, l’équipe Blaugrana a offert 70 millions d’euros, plus les transferts du chilien Arturo Vidal, ex-Juventus, et de l’arrière droit Nelson Semedo, pour la passe de l’attaquant argentin.

Malgré la somme considérable, l’Inter aurait dit non, et pour cette raison les Espagnols devront payer la clause de résiliation de Lautaro, évaluée à 11 millions d’euros. Mouvement qui lui permettrait de gagner au total un joueur de dix millions d’euros par saison.

Rappelons qu’en Espagne, on avait parlé ces dernières semaines de l’approbation de Lionel Messi de la signature de son compatriote.