Francavilla dernière victoire interne il y a 3 mois, le gladiateur de Santonastaso pour le set de trois à l’extérieur

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE). Lors de la prochaine manche du championnat de Serie D groupe H, au stade Nunzio Fittipaldi un affrontement entre le salut Francavilla et gladiateur. Le rossoblu a remporté la dernière victoire le 24 novembre, à l’extérieur contre Brindisi, tandis que la dernière joie interne remonte au 3 novembre contre Gravina.

ENTRE LECTURE ET SALUT DIRECT

Le Nerazzurri, cependant, à la fin du match contre Agropoli a dû faire face à la démission du technicien Pasquale Borrelli, au moment où la société a décidé de continuer avec Clemente Santonastaso, qui a dirigé le groupe cette semaine. Au cours des deux derniers tours internes, contre des rivaux directs pour le salut, un seul point est arrivé et maintenant la situation devient plus complexe en termes de salut. Les Lucaniens, dans les sept précédents de la ligue contre les clubs de Campanie, ont jusqu’à présent récolté trois nuls, deux victoires et deux défaites, donc une performance décidément fluctuante. Les Nerazzurri, quant à eux, contre leurs rivaux lucaniens, ont jusqu’à présent récolté deux victoires sur deux et donc je recherche le trio dans ce sens. À Fittipaldi, donc, un défi pour le moins délicat, avec les hôtes qui ne peuvent plus manquer de ne pas voir les espoirs déjà limités de salut compressés, mais d’un autre côté aussi le Gladiateur doit prendre du retard sur une semaine compliquée et se séparer à nouveau de la zone de diffusion.

LE CHEMIN DE FRANCAVILLA

LA VOIE DU GLADIATEUR

LE CLASSEMENT