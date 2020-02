Francavilla revient pour croire au salut, corsaires lucaniens à Agropoli avec l’ex Maione

AGROPOLI. Avance de la 25e journée du championnat de Serie D groupe H, au «R. Guariglia ”le feu arrière Agropoli héberge le Francavilla. Les rossoblu sont revenus de la victoire intérieure contre Fasano, tandis que les dauphins sont à jeun depuis le 17 novembre.

LES LUCANIENS POUSSENT, LES DAUPHINS SONT MAUVAIS UNE PEINE

Les hôtes démarrent mieux, dangereux en quelques minutes avec les tentatives de Solazzo et Doto qui engagent le défenseur hôte. La réaction des Lucaniens est confiée à Puntoriere, qui à 19 ‘tente de la tête mais le résultat reste ferme sur zéro à zéro. Au fur et à mesure que les minutes passent, la Francavilla devient progressivement plus menaçante, Fanelli envoie sur le côté à 26 ‘puis 180 “plus tard est toujours Puntoriere pour conclure au filet, le ballon bloqué par Sanchez. Le numéro un des dauphins se répète à 38 ‘sur Maione, mais en pleine récupération l’Agropoli a la bonne occasion de prendre les devants: à onze mètres Pagano se laisse hypnotiser par Caruso.

L’EX DÉCIDE, LA RIGUEUR DU BIS ÉCHOUÉ

En seconde période, les premiers changements, puis à 51 ‘Maione réchauffe les gants de Sanchez. En quelques minutes la Francavilla dangereuse à deux reprises avec Puntoriere, puis à 53 ‘c’est au tour de Pagano, qui répond pour l’Agropoli. Ziroli à 58 ‘tente la solution personnelle, Caruso réactif. 60 ”plus tard, la barre transversale pour les dauphins, le malheureux Bonfini trouve la barre transversale sur son chemin. L’Acropole est en danger, Maione profite presque de l’imprécision de Sanchez. Le but est en l’air, et arrive à la 68e minute avec l’ex-round, en fait Maione trouve le flip droit et mène Francavilla à l’avantage. L’attaquant rossoblu tente à nouveau, mais l’occasion la plus sensationnelle pour le doublage vient le 95 ‘avec un penalty puis échoué par Puntoriere. Au coup de sifflet final, ils célèbrent les Lucaniens, qui remontent à l’avant-dernière place en accrochant le Grumentum.