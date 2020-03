France, Platini pleure l’ancien entraîneur Hidalgo: “Il était créateur d’émotions”

La nouvelle de la mort de Michel Hidalgo, technicien de France qui a remporté le Championnat d’Europe en 1984, a secoué l’un des grands champions du national comme Michel Platini qui des colonnes de L’Equipe voulait se souvenir de son ancien coach: «Il était créateur d’émotions. Avec Georges Boulogne et Fernand Sastre, il a reconstruit le football français en le sortant du coin où il se terminait et en lui permettant de briller à ce jour. – continue Platini – Il voulait que nous jouions bien, que nous nous amusions et que nous bâtissions l’équipe sur nos qualités et nos personnalités. C’est lui qui a inventé le célèbre carré magique, sans avoir envie de remettre Tigana sur le banc une fois que je me suis remis d’une blessure. Et donc il a décidé de garder les quatre en jeu (c’est-à-dire Platini, Tigana, Giresse et Fernandez NDLR) “.