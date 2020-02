Francesco Lamanna, retour vers le futur du défenseur de la Juventus

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

Young Italy vous emmène à la découverte des nouveaux talents du football italien, vous racontant chaque jour, à 8h45, les histoires des jeunes de notre maison et des clubs qui misent sur eux

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Le rideau est tombé sur le mercato hivernal, qui a enregistré hier les derniers mouvements d’une séance caractérisée par le grand nombre de jeunes promesses qui ont changé de tunique pour commencer une nouvelle expérience. Au lieu de cela, l’un d’eux a fait le voyage inverse, revenant à la base pour s’établir définitivement sur la route qui mène directement au football des adultes.

Rêve bleu – Francesco Lamanna est de retour d’un 2019 destiné à rester gravé parmi les plus beaux souvenirs de son expérience, le football mais pas seulement. Une année qui a commencé avec les moins de 17 ans de la Juventus et s’est terminée avec le Cremonese Primavera, avant de retourner au club de la Juventus qui, en janvier 2020, a arrêté prématurément le prêt et l’a immédiatement mis à la disposition de M. Zauli. Au milieu, Francesco a vécu un double rêve, tout en bleu. Propriétaire du Championnat d’Europe des moins de 17 ans, qui n’a vu l’Azzurri se plier qu’aux Pays-Bas lors du dernier acte du tournoi, Lamanna a doublé en participant à la Coupe du monde de catégorie au Brésil, dans laquelle l’Azzurri du c.t. Nunziata a fait honneur, sortant en quart de finale contre les hôtes. Un chemin pas mal pour le natif de Turin, qui après ses débuts à San Grato di Ivrea s’impose comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de la scène nationale, afin de convaincre la Juventus de le ramener à la base après six mois de prêt au printemps 2, avec la chemise Cremonese.

Retour vers le futur – Lamanna est un latéral droit défensif, qui évite les fioritures et fait fond sa carte de visite. Des fonctionnalités nettement consacrées à la couverture plutôt qu’à la phase de push, qui le rendent également utilisable comme central (rôle de référence avant d’être détourné dans le groupe à son arrivée à Vinovo), le Piémontais 2002 est un joueur qui ne vole peut-être pas l’œil, mais cela dans l’ensemble parvient toujours à être extrêmement efficace. Une continuité de performance rare pour un garçon de son âge, qui possède déjà un excellent profil dans le marquage et la lecture des trajectoires mais qui montre en même temps une amélioration continue de la capacité à définir. Les caractéristiques technico-tactiques sont greffées sur une structure physique qui représente l’une des forces du garçon. Francesco mesure un mètre quatre-vingts et a un physique harmonieux, avec un démarrage rapide et une bonne tenue en extension qui rendent difficile à surmonter à la fois en duel direct et en profondeur. Qualités grâce auxquelles il s’est taillé un rôle très fidèle au groupe bleu du c.t. Nunziata, et renforcée par une mentalité déjà projetée vers le monde professionnel. Appliqué tant à l’école, où il poursuit ses études avec une relative facilité, que sur le terrain, où il se démarque par son approche diligente et professionnelle et par la rapidité avec laquelle il acquiert de nouveaux concepts, Lamanna montre un grand désir de améliorer et atteindre le sommet. Des lieux importants pour jeter les bases d’une carrière qui l’a vu refaire ses valises. Le maillot noir et blanc l’attend, pour un “retour vers le futur” dans lequel Francesco a bien l’intention de vouloir assumer immédiatement un rôle important, afin de poursuivre au mieux l’ascension vers le football pour adultes.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités La Giovane Italia

01.02 08:45 – Francesco Lamanna, retour vers le futur pour le défenseur de la Juventus

31.01 08:45 – Gian Marco Crespi, le gardien prodige fait son chemin parmi les grands

30.01 08:45 – Brando Sami, de l’Inter à Napoli avec Cesena au coeur

29.01 08:45 – Agostino Rizzo, un “Giro d’Italia” jusqu’au début en B

28.01 08:45 – Simone Canestrelli, la novice en défense se donne un objectif à retenir

27.01 08:45 – Nicholas Pennington, se tortille au coucher du soleil pour le polyglotte d’Olbia

26.01 08:45 – Mattia Tirelli, l’ascension record du “Paloschino” de Feralpi

25.01 08:45 – Classement U17, podium bleu. Maesano promu avec brio

24.01 08:45 – Classement Serie C, attaque au sommet! Bombardier surprise dans le groupe C

23.01 08:45 – Spring 1 Classement: Moro laisse tomber l’ensemble. Printemps 2, Buso fait du poker

22.01 08:45 – Daniel Tonoli, flèche à droite pour l’avenir de l’Inter

21.01 08:45 – Filippo Ghioldi, apprenti drapeau: nouvelle Aurora pour le Pro Patria

20.01 08:45 – Luca Zanimacchia, de Serie D aux buts avec la Juventus U23

19.01 09:06 – Vittorio Agostinelli, un talent jaune et rouge qui a ensorcelé Turin

18.01 08:45 – Stoppa, Gerbi et Francofonte: Identikit de la Juventus dans le collimateur de Samp

17.01 08:45 – Lazio, deux nouveaux visages pour les ambitions du printemps

16.01 08:45 – Federico Zanchetta, début à San Siro pour renouveler la tradition

15.01 08:45 – Christian Dalle Mura, la Fiorentina découvre son centre du futur

14.01 08:45 – Mattia Found, le gaucher du détroit cherche à se relancer sur le marché

13.01 08:45 – Lorenzo Moretti, poulain de race pure pour l’Inter du futur

12.01 08:45 – Fabio Ponsi, étudiant en football entre la Fiorentina et l’Italie U19

11.01 08:45 – Kevin Piscopo, retour aux origines pour retrouver Empoli

10.01 08:45 – Riccardo Calafiori, de la blessure par choc à la renaissance entre Rome et l’Italie

09.01 08:45 – Riccardo Forte, retour à Milan à la recherche d’une nouvelle aventure

08.01 08:45 – Stanzani, de la “triple” Primavera à la première à Bologne des adultes

07.01 08:45 – Alessandro Semprini, une autre hirondelle prête à voler haut

06.01 08:45 – Andrea Silipo, début de conte de fées avec Palerme

05.01 08:45 – Eyob Zambataro, relance à Ravenne pour le coureur de ski de fond de l’école Atalanta

04.01 08:45 – Alessandro Buongiorno, “Toro heart” à la recherche d’un nouveau défi

03.01 08:45 – Carmine Setola, de l’enfant prodige à l’homme du marché

1er étage

«C’était un marché amusant, plein de négociations réussies et d’autres avortements. La fenêtre a été très occupée la semaine dernière. ” Ainsi chez TuttoMercatoWeb l’opérateur de marché Luca Pasqualin.

La reine du marché?

« Inter. Il en a arraché un …