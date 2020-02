Francfort fait match contre Salzbourg et entre en huitième de Ligue Europa »Pressfootball

Vendredi 28 février 2020

Les «aigles» ont piétiné en Autriche et ont obtenu un match nul 2-2 en huitièmes de finale contre les «taureaux rouges». Le personnage de la visite était le Portugais André Silva lors du marquage d’un doublé, dans une clé qui a pratiquement été condamnée après le 4-1 réalisé en Allemagne.

Dans l’attente de l’engagement des huitièmes de finale de la Ligue Europa, qui a été reporté par une tempête, l’Eintracht Frankfurt a sauvé un match nul 2-2 contre Red Bull Salzburg en Autriche. Avec ce résultat, les «aigles» ont obtenu un score global de 6-3 grâce à la victoire 4-1 au match aller disputé en Allemagne, se sont qualifiés pour les huitièmes de finale et affronteront Bâle.

L’équipe dirigée par Adi Hutler était supérieure à son rival dans les deux matchs de la clé. Au match aller, l’équipe allemande a remporté la Commerzbank Arena 4-1, avec un triplet de Daichi Kamada et un de Filip Kostic. A cette occasion, le nom du Portugais André Silva est apparu, qui a signé les tableaux avec un double.

Le match a commencé favorable à Salzbourg. À 10 minutes du match, Patson Daka a assisté à Andreas Ulmer et il a marqué pour exciter les fans présents au Red Bull Arena. Cependant, à 30 ′, Silva a enterré les aspirations du club autrichien après une belle qualification de Kostic.

Avec l’obligation de marquer trois buts de plus pour mener la série à l’extension, les ‘taureaux rouges’ sont sortis avec tout dans la deuxième étape. Ce n’est qu’à 72 ′ que Jérôme Onguéné a fait progresser son équipe après avoir marqué le deuxième. L’attente a grandi et l’illusion du retour s’est révélée présente, mais le Portugais a de nouveau liquidé toute option pour Salzbourg en marquant son double et en signant l’égalité à 83 ′.

Déjà connu des clés des huitièmes de finale de la Ligue Europa, Eintrach Francfort verra les visages face à Bâle à partir du 12 mars, où il recevra l’équipe suisse lors du match aller en Allemagne. Le retour se jouera le 19 mars au Jakob Park.

Galerie d’images