Francisco Palencia: “Je donnerais la Coupe à Cruz Azul”

Le bleu clair sont les favoris pour rester avec le championnat Clausura 2020.

Dans une interview accordée à Mediotiempo, Francisco Palencia a fait part de ses préférences concernant l’équipe qui devrait conserver le titre de champion, au cas où les autorités sanitaires ne permettraient pas la reprise de la compétition.

“Si vous me le dites, je donnerais la Coupe à Cruz Azul. Naturellement, je pense aussi qu’en tant que joueur et en tant que directive, il aimerait gagner sur le terrain et relever la coupe, mais je pense que c’est la nature du joueur lui-même et de la directive », a-t-il mentionné.

Avril nous rappelle beaucoup de choses, principalement au stade Azul, c’est pourquoi dans The Time Machine présenté par @gatorademex, dans ce #TBT, nous nous souvenons d’un de nos matchs que nous avons eu contre l’Amérique à l’été 99.

Vous vous souvenez, Blues? #UnaFormaDeVida pic.twitter.com/1VW0rSYhy7

– CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) 16 avril 2020

Cependant, malgré leur première place au classement général, de la Noria a également fait part de son mécontentement face à la fin de la sécheresse du titre grâce à une décision du bureau.

La Liga MX n’a ​​pas encore de date de redémarrage et le bleu clair compte 22 unités et une séquence de huit matchs consécutifs sans voir de défaite. Serait-il un juste champion?