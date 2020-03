Francisco Trincao a hâte de jouer avec Lionel Messi à Barcelone

Francisco Trincao dit qu’il a hâte de jouer aux côtés de Lionel Messi après avoir terminé son déménagement à Barcelone cet été.

Le joueur de 20 ans devrait arriver au Camp Nou le 1er juillet en provenance de Braga pour un montant de 31 millions d’euros.

Trincao a parlé de son déménagement imminent et de sa chance de jouer avec le GOAT.

“J’ai vraiment hâte de le rencontrer et de pouvoir jouer à ses côtés”, a-t-il déclaré.

«Lorsque la signature a été clôturée, c’était incroyable, un rêve pour moi. Abel parle très bien de ce qui m’attend. Des joueurs, de la ville, de tout. »

Source | Mundo Deportivo

L’attaquant a connu une forme impressionnante en 2020 pour Braga, remportant le titre de joueur du mois de la ligue pour janvier et février et marquant six fois depuis le début de l’année.