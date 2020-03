Francisco Trincão brille pour Braga avant le déménagement à Barcelone

Vendredi soir, Francisco Trincão était de nouveau à la hauteur de Braga pour assurer une victoire 3-1 à domicile sur Portimonense.

Le joueur de 20 ans a également obtenu une mention d’aide dans le match (son troisième dans la ligue cette saison) pour continuer la forme impressionnante qu’il a montrée en 2020.

Le jeune joueur a désormais marqué six fois depuis le début de l’année, plus que tout autre joueur dans l’élite du Portugal, et quatre fois en huit matchs depuis l’annonce de l’accord.

Barcelone a confirmé le 31 janvier avoir conclu un accord pour signer le Portugal Under-21 pour un montant de 31 millions d’euros avec une clause de rachat de 500 millions d’euros.

Francisco Trincão

Accord avec @SCBragaOficial pour le transfert de Trincão; il rejoindra le FC Barcelone le 1er juillet 2020.

– FC Barcelona (@FCBarcelona) 31 janvier 2020

Trincao n’avait marqué qu’une seule fois en 12 matchs avant le début de l’année, mais sa forme a pris une tournure depuis lors et il a été nommé Joueur du mois de janvier.

Au total, il a disputé 17 matches de championnat en 2019-20 (dont sept ont commencé), a six buts (et trois passes décisives) et une fréquence de buts d’un but toutes les 127 minutes.

Il semble actuellement prospérer du côté de Rúben Amorim, qui est troisième au Portugal après Benfica et Porto, ce qui semble assez prometteur avant son déménagement estival.