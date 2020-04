Francisco Trincao discute de ce qu’il apportera à Barcelone

Francisco Trincao a eu un chat en direct avec la chaîne YouTube de Barcelone mardi et a parlé de ce qu’il espère apporter au Camp Nou.

Le joueur de 20 ans devrait arriver à Barcelone en provenance de Braga cet été après que les deux clubs ont conclu un accord de 31 millions d’euros plus tôt cette année.

Trincao a brillé pour l’équipe portugaise en 2020, marquant six buts en 12 apparitions, et a expliqué ce que les fans peuvent attendre de lui.

«Au Barça, j’espère apporter mes compétences, mon pied gauche et ma jeunesse. Je pense que les fans l’apprécieront avec moi (rires) »

«Je travaille dur et je suis fort mentalement, j’essaie de marquer et de créer et j’aime faire jouer les joueurs. De plus, j’essaie toujours d’aider l’équipe. »

Trincao a également admis lors de la conversation qu’il avait déjà été en contact avec Antoine Griezmann et a également expliqué comment il “voulait apprendre de Leo Messi, il est l’un de mes héros”.