Franco Armani a surpris tout le monde et a révélé qu’il aimerait prendre sa retraite à l’Atlético Nacional

Franco Armani, actuel gardien de River, a profité de la quarantaine pour participer à une interview sur Instagram Live et a donné des indices sur son avenir professionnel. Bien qu’il se sente très à l’aise avec le Millionaire, le gardien de but a clairement indiqué qu’il aimerait prendre sa retraite à l’Atlético Nacional de Medellín.

“C’est mon intention (honorer le contrat jusqu’en 2022) et ce que j’ai en tête. Je ne suis pas pressé. Je suis très content ici. Vous devez valoriser l’amour des gens. Dès le premier jour, j’ai été reçu de manière spectaculaire. Ils m’ont beaucoup soutenu. Je suis fier des coéquipiers et du personnel d’entraîneurs. J’ai toujours rêvé de gagner des choses tout au long de ma carrière sportive “, a déclaré Armani.

Pour sa part, il a rappelé les moments où l’équipe de Marcelo Gallardo a dû perdre: “Ces coups nous font nous lever et être plus forts. Le football donne sa revanche. Vous devez le combattre le plus rapidement possible. J’espère que cette année. Cela fait mal, car il y aurait eu trois conquêtes et peu y sont parvenues. “

Enfin, Armani a clairement indiqué qu’il aimerait prendre sa retraite à l’Atlético Nacional de Medellín, où il est idole et a remporté une Copa Libertadores en tant que figure: “L’idée est de retourner à l’Atlético Nacional et de vivre à Medellín. Je veux y prendre ma retraite, mais pour cela je dois être physiquement bien. Peut-être 37 ou 38 ans (aujourd’hui il a 33 ans). Il y a beaucoup de rebondissements, parfois il n’y a pas de temps. “