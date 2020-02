Franco Armani, sur la décision du TAS: “Nous étions déjà champions et le serons toujours”

Les nouvelles du jour Rivière c’était la résolution de TAS à propos de la revendication de La bouche pour les incidents à la fin de la Copa Libertadores 2018. Il a indiqué que le résultat sportif était maintenu et une pénalité de deux matchs à huis clos dans la coupe 2020.

Franco Armani Il en a parlé lors d’une conférence de presse et a déclaré que “toujours” seront les champions. “Nous devons continuer. De toute évidence, nous l’étions déjà, nous l’étions déjà et nous le serons toujours. Il est dommage, d’après ce que j’ai entendu et ce que j’ai vu de la décision, que nous ne puissions pas jouer les matches de phase de groupes avec notre les gens “, at-il dit.

“Nous avons déjà touché Alliance de Lima de la maison, dans d’autres matchs de Copa Libertadores. Nous devons sortir avec la même mentalité, concentrés et avec la mentalité établie dans ce que nous devons faire. Pour nous, le public est très important car c’est un soutien constant, il nous infecte et c’est un plus pendant les matchs “, a-t-il reconnu.

En outre, il a évoqué le nouveau schéma de jeu avec une ligne à trois joueurs en défense. “Je me suis senti très à l’aise et en sécurité avec la ligne des trois, jouer qui joue. Je sais que tout le monde est prêt pour la fonction qu’il doit remplir. Dans ces trois matchs, nous avons été très solides”, a déclaré le gardien de but.

Enfin, il a évoqué Marcelo Gallardo, qui s’est retiré de la pratique en raison de calculs rénaux. “Je lui souhaite un prompt rétablissement car nous voulons l’avoir avec nous”, a-t-il conclu.