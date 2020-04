Frank Lampard refuse de «copier» les autres clubs de Chelsea

Frank Lampard lors du match de Premier League entre Chelsea et Everton à Stamford Bridge, Londres le dimanche 8 mars 2020. (Photo de MI News / NurPhoto via .)

Lorsque vous avez l’un des QI les plus élevés au monde, vous pouvez tout aussi bien l’utiliser. Le manager de Chelsea, Frank Lampard, a l’intention de faire exactement cela. S’adressant à Sky Sports, le gaffer des Blues a déclaré qu’il pensait que son équipe devra faire les choses différemment pour atteindre le sommet de la Premier League.

Frank Lampard refuse de «copier» les autres clubs

À la poursuite des leaders

Lampard n’a eu que des éloges sur The Football Show pour les rois actuels du football anglais, Liverpool et Manchester City. Il a dit: “Je ne veux pas sauter le pistolet parce que ce que Liverpool et Manchester City ont fait est clair; Je serais idiot de suggérer que nous pouvons combler cet écart rapidement car il y a eu beaucoup de travail acharné dans ces clubs en termes de recrutement de meilleurs joueurs, de grands entraîneurs. “

Pep Guardiola et Jurgen Klopp ont sans aucun doute eu une longueur d’avance respectivement avec City et Liverpool. Guardiola a bâti son équipe avec brio au cours des quatre dernières saisons, menant au premier triplé national de l’histoire anglaise l’année dernière. Klopp, quant à lui, a également construit son équipe méticuleusement, menant à deux apparitions finales consécutives en Ligue des champions, remportant la compétition l’année dernière. Dans le même temps, les Reds ont poussé City au bord du gouffre l’an dernier au niveau national et soufflaient absolument tout le monde hors de l’eau cette année à la perfection.

Lampard, en revanche, n’a pas eu le même temps. Mais lors de sa première année à Stamford Bridge, il a placé Chelsea à une quatrième place respectable. Aller au-delà?

L’approche unique de Chelsea

Après avoir été lyrique sur ses rivaux de ligue, il est passé à la façon dont il prévoit de restaurer Chelsea au sommet. «Nous devons faire partie de ce processus. Nous devons le faire à notre façon, nous ne pouvons pas essayer de copier. Nous avons eu des joueurs expérimentés cette année pour aider les jeunes, mais nous savons qu’il y a peu de zones au sein de l’équipe … une partie de ce que nous avons déjà sur le terrain ici, une partie de la façon dont nous pourrions chercher à recruter. “

Certes, ce recrutement signifie une évolution vers des étoiles émergentes plus jeunes. L’année dernière, Chelsea a signé l’Américain Christian Pulisic à l’âge de 20 ans du Borussia Dortmund. Cette année, les Bleus ont recruté Hakim Ziyech, 27 ans, de l’Ajax, pour rejoindre l’année prochaine. UNE

Lampard a bouclé la boucle avec une question qu’il a posée et a répondu lui-même. «Comment pouvons-nous progresser à partir d’ici? Nous avons des jeunes; nous avons parfois recherché la cohérence, ce qui, je pense, peut arriver avec une jeune équipe. Je suis assez content de savoir où nous en sommes, mais j’en veux beaucoup plus. En tant que manager, vous n’êtes jamais prêt à vous installer. “

Lampard ne s’est jamais installé en tant que joueur et n’est pas non plus un manager. Cette ténacité et l’autoréflexion qu’il a eu le temps de faire devraient encourager les fans de Chelsea pour l’avenir. Ils ne sont peut-être pas encore tout à fait prêts, mais les Bleus arrivent.

