Frank Leboeuf dit à Chelsea de ne pas signer Philippe Coutinho hors de prix

L’ancien défenseur de Chelsea et artiste actuel de hot-take Frank Leboeuf a discuté du déménagement de Chelsea pour Philippe Coutinho. Le milieu de terrain de Barcelone est actuellement prêté au Bayern Munich et a suscité l’intérêt de quelques équipes en Premier League.

Chelsea fait partie de ces équipes et, selon les rumeurs, serait en pourparlers avec Barcelone au sujet d’un déménagement de 80 millions de livres sterling. L’ancien Bleu a discuté de la possibilité d’un transfert avec ESPN.

“Eh bien, pour être vraiment honnête et franc, non [Chelsea should not sign him]. “

«Je pense que Coutinho est un bon joueur et je n’essaie même pas d’être dur avec lui, je pense que je veux condamner Barcelone pour la situation parce qu’ils ont mis un prix sur Coutinho qui, je pense, n’appartient pas à cette ligue. “

“Coutinho a le prix d’un meilleur joueur et je ne veux pas faire de déclaration, mais je ne suis pas sûr qu’il ait la qualité d’un meilleur joueur.”

