Frank Sinclair s’exprime sur la situation de Kepa Arrizabalaga

Londres, ANGLETERRE – 05 NOVEMBRE: Kepa Arrizabalaga du Chelsea FC marque un propre but lors de l’UEFA Champions League groupe H match entre le Chelsea FC et l’AFC Ajax à Stamford Bridge le 05 novembre 2019 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Chloe Knott – Danehouse / .)

Frank Sinclair, l’ancien défenseur des Blues, a parlé de la situation compliquée de Chelsea à Kepa.

Kepa a été signé par l’Athletic Bilbao en 2018 pour 71,6 millions de livres sterling. Cependant, il n’a pas été à la hauteur des attentes, et après une mauvaise forme, Lampard l’a retiré de l’équipe de départ. Au lieu de cela, le vétéran Willy Caballero a été placé entre les bâtons. Au cours des dernières semaines, Chelsea a été liée à de nombreux gardiens de haut niveau. Cependant, Sinclair pense que si Kepa se voit accorder plus de temps, il peut devenir l’un des meilleurs.

Sinclair parle

Sinclair a déclaré à Genting Bet: «Personnellement, j’aimerais que Kepa ait une autre saison pour faire ses preuves et s’installer en Premier League. Lorsque vous regardez d’autres gardiens étrangers, il faut parfois jusqu’à 18 mois pour s’installer en Premier League avant de commencer à en tirer le meilleur parti – il suffit de regarder David De Gea chez Man United. Si Kepa s’installe, je ne pense pas qu’il y aura de bien meilleurs gardiens de but que lui en Premier League. “

Il a également souligné le talent de Kepa dans de nombreux domaines: «Je pense qu’il est un assez bon gardien et vous pouvez voir que lorsqu’il est revenu dans l’équipe, il a commencé à montrer la forme avec laquelle il est venu au club avec initialement . Donc, peut-être qu’il avait juste besoin du «coup de pied au cul» pour continuer parce qu’il est certainement un gardien de but talentueux, qui a tout dans son jeu. Il n’y a aucune partie particulière de son jeu avec laquelle je pense qu’il a du mal en particulier – il est bon avec ses pieds, son sens de la position et la maîtrise de sa zone sont forts et il est un excellent tireur. Il s’agit simplement de sa relation avec Frank et de la façon dont il peut continuer à s’adapter après son retour d’Espagne. “

Autres informations

Sinclair souligne les nombreuses qualités positives du jeu de Kepa et montre un aperçu de ce que l’Espagnol pourrait devenir. Cependant, il y a encore plus de raisons pour lesquelles garder Kepa est la bonne décision pour les Bleus. La principale raison étant les problèmes financiers. Signer un nouveau gardien serait une entreprise très coûteuse, et un Chelsea pourrait ne pas vouloir participer pendant cette période. La pandémie de coronavirus a nui financièrement à de nombreux clubs, y compris Chelsea, ce qui rend beaucoup plus difficile la conclusion d’accords. Non seulement il serait difficile de signer un nouveau gardien, mais se débarrasser de Kepa serait également difficile, compte tenu de son prix.

