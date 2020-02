Frattese, a officialisé un retour bienvenu entre les poteaux de la porte noire

Avec une grande satisfaction, le Frattese il officialise le retour au maillot noir d’une de ses anciennes connaissances: le gardien de but Luigi Salinieri.

Le défenseur extrême de la classe 1996, qui avait très bien réussi dans celui de Frattamaggiore lors de la saison 2016/17, a commencé le championnat avec le Pomigliano, pour ensuite résilier son accord. Ci-dessous, la sortie officielle du Frattese:

Asd Frattamaggiore Calcio annonce officiellement avoir conclu un accord pour les performances sportives de Luigi Salineri. Gardien de but né en 1996, le nerostellato nouvellement acheté est une vieille connaissance de Frattese, puisqu’il a déjà joué dans l’ombre de “P. Ianniello ». 1,80 m de hauteur, Salineri grandit dans le secteur de la jeunesse de Mariano Keller et fait ses débuts en Excellence avec la Campanie Ponticelli. 17 apparitions pour lui au cours de cette saison, ce qui lui a valu de déménager en Savoie, où il a disputé 15 matchs. Après une parenthèse positive à Gragnano, il atterrit à Frattamaggiore et montre toutes ses qualités en Serie D.

En plus de performances de haut niveau, le défenseur extrême devient le protagoniste de cinq pénalités sur sept. Un médium effrayant qui lui a permis d’être étiqueté “gardien de pénalité” et de détenir un record. Lors de la saison 2016/17, il a été élu meilleur gardien de but de la Serie D et l’année suivante, il a remporté le championnat d’Excellence avec Sorrento. Sa dernière aventure, qui s’est terminée prématurément, a été avec Pomigliano.

Trois ans après la dernière fois, le jeune homme de 23 ans embrasse à nouveau les couleurs noires et le fait avec une plus grande expérience et une prise de conscience de ses moyens. Sa réactivité entre les postes, son leadership et une bonne technique de base ont poussé Frattese à se concentrer sur lui, un jeune “vétéran” au programme dense et respectable. Ainsi, le club nerostellata, déterminé à atteindre les buts fixés, assure un grand gardien de but, qui pourra aider la cause frattaise. La société dirigée par Rocco D’Errico souhaite une chaleureuse bienvenue à Luigi dans l’espoir qu’il pourra obtenir d’excellents résultats avec l’étoile cousue sur sa poitrine!