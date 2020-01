Frattese-Afro Napoli 0-1, les verts et blancs lèvent la tête au “Ianniello”

Accompagné de nombreuses polémiques pour la décision de la préfecture de Naples (Cliquez ici pour plus de détails), le défi entre un “Ianniello” à moitié vide est monté sur scène Frattese et Afro Napoli United.

Le premier anneau d’une première fraction vibrante et équilibrée arrive à 14 ‘avec Costanzo qui essaie de l’extérieur à la volée servi sur un corner par Arario, sans aller trop loin de la barre transversale. Les esprits sont chaleureux et les premières cartes volent, dont une rouge montrée dans une demi-heure au technicien de Frattese, Grimaldi.

A 40 ‘une belle occasion pour Afro avec Arrulo, qui touche la barre transversale avec un très bon droit sur l’excellent service de Goncalves. La première chance de la seconde moitié est toujours une marque invitée, avec Padin dévorant le but du centre de la boîte sur le centre de Tomasin à 11 ‘.

Excellente réponse aux 13 ‘de Fontanarosa qui avec une forte conclusion caresse la partie supérieure de la barre transversale. Peu de temps après, à 16 ‘, Fontanarosa lui-même remédie au deuxième jaune de sa course, laissant le Frattese en dix hommes.

Les nerostellati tentent de résister avec un homme de moins, mais ils ne réussissent que jusqu’à 42 ‘, quand Arrulo profite d’un battement et d’une réplique, et gonfle le filet pour le 0-1 final. Avant le triple coup de sifflet, les cœurs sont encore chauffés avec une maxi parapiglia.

La Frattese ralentit sa course et voit ses chances d’atteindre la première place diminuer, après les victoires d’Afragolese et de Puteolana. Grande réaction d’Afro Napoli qui lève la tête après une période de crise complète, et pointe à nouveau vers les éliminatoires.