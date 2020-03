Frattese, après que la “vieille garde” a restauré un autre groupe de fans

Hier, nous vous avons parlé du retour de la “vieille garde” sur le côté de la Frattese.

Aujourd’hui, comme annoncé par le même club à Frattamaggiore, le groupe organisé “Black Stars” revient également du côté des nerostellati. Ci-dessous la note officielle et les paroles de Nico Romano, son représentant:

Après la renaissance de la vieille garde, les Black Stars Frattese 1979 annoncent également leur retour. Le club nerostellata trouve donc ce groupe de fans, prêt à soutenir son cher Frattese. Apprenons à mieux connaître ce mouvement à travers les mots du chef régent Nico Romano. Voici ses déclarations:

“Black Stars Frattese est un groupe de fans né en 1979 après la première promotion en Serie D. Présent dans les glorieuses années de Serie C, le groupe, grâce à la disparition du football à Frattamaggiore, a pris sa retraite à la fin des années 80. Il reviendra dans les tribunes lors de la saison 2013/14 puis repartira trois ans plus tard.

Avec l’avènement du consortium dirigé par Adamo Guarino, les Black Stars ont décidé de repartir au nom de l’amour pour la Star. Le soussigné, Francesco Pezzella, fondateur historique, et les frères Giuseppe et Gennaro Capasso nous avons pensé dépoussiérer le groupe. Nous comptons actuellement une quinzaine d’adhérents et nous espérons que cela augmentera les suivants.

De plus, en tant que groupe, nous espérons le retour d’un football important et souhaitons au nouveau mécène, avec tous ses membres, pas de gros investissements, mais de grands projets. Nous voulons le football au fil du temps. Enfin, je termine par un salut chaleureux à Vg28, aux ultras nerostellati et au club nerostellato car tous les groupes doivent être réunis sous une seule étoile. C’est le secret pour ramener Frattese au football qui compte. “