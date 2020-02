Frattese, Baldi: “Identité perdue. L’objectif devient désormais clair “

Il n’est pas satisfait Andrea Baldi, directeur technique de Frattese, après la défaite des nerostellati 2-0 sur le terrain de Pomigliano, après une performance insuffisante.

Ce sont ses paroles, diffusées sur les chaînes officielles du club Frattamaggiore après le match: «Nous ne sommes pas dans un instant, depuis quelques semaines maintenant. Nous avons perdu notre identité, tant au niveau du jeu qu’au niveau de la personnalité. Nous étions entrés sur le terrain du pied droit, puis après que le but soit arrivé sur une blessure défensive, nous n’avons pas pu réagir en réagissant de manière stérile “.

Et il ajoute: «Il est maintenant temps de recomposer et d’analyser les erreurs commises. Nous avons été un peu mauvais ces derniers temps et j’espère que la tendance pourra bientôt s’inverser. Objectifs? À ce stade, il semble clair que la première place est pratiquement impossible à atteindre, alors réfléchissons à la sécurisation de notre troisième place “.

