Frattese, le changement officiel de propriétaire arrive: tous les détails

Comme nous l’avions prévu (Cliquez ici pour les détails), le transfert a lieu Frattese.

Ci-dessous, dans la note officielle du club nerostellato, tous les détails de l’opération:

L’Asd Frattamaggiore Calcio change de mains. En fait, un accord a été conclu entre l’ancien ancien président Rocco D’Errico et le consortium d’entrepreneurs dirigé par le Frese DOC Adamo Guarino pour la vente de la propriété de l’équipe noire. Pour l’entrepreneur en bâtiment, c’est un retour, puisqu’il dirigeait déjà l’équipe noire à la fin des années 90 et au début des années 2000.

Après trois ans, D’Errico, Rocco Pellino et Antonio Lamberti se sont éloignés, laissant la place à un nouveau groupe dirigé par Guarino et Baldi. En fait, la seule composante de l’ancienne direction qui fera toujours partie du nouveau Frattese est Andrea Baldi, identifiée comme un lien entre le passé et le présent. Le directeur général a joué un rôle fondamental dans cette opération et sera une référence importante dans cette nouvelle ère du football, qui s’apprête à débuter dans l’ombre de “P. Ianniello ».

Ci-dessous les mots du PDG au bureau de presse de la société nerostellata: “Je suis très satisfait du résultat obtenu et heureux du succès de la négociation. Je suis sûr que la nouvelle propriété fonctionnera avec abnégation pour donner de la joie au peuple noir. Tout d’abord, je tiens à remercier tous mes anciens membres D’Errico, Lamberti et Pellino, qui m’ont donné l’occasion de jouer le rôle de directeur général dans l’équipe de ma ville. Malgré l’enthousiasme incontestable qui découle de cette nouvelle aventure, je voudrais dire qu’en ce moment historique précis, le football prend la deuxième place.

Les directives gouvernementales doivent être suivies afin que ce virus puisse être vaincu le plus rapidement possible. Chacun de nous joue le jeu le plus important de sa vie et donc ce n’est que lorsque les activités sportives reprendront que l’image sera plus complète. J’envoie un câlin virtuel à tous nos fans avec le souhait qu’ils se portent bien et que cette période sombre pour toute la péninsule soit surmontée de la meilleure façon. “