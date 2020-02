Frattese-Marcianise 2-2, moquerie à la 93e minute pour les nerostellati. Sommet maintenant à -7

Égal et regrette le “Ianniello” pour la Frattese, qui se moque de la récupération de la supériorité numérique d’un Marcianise têtu, qui remporte un point d’or dans le salut.

La course débute immédiatement avec une chance pour les nerostellati à 2 ‘, avec le spécialiste Costanzo qui sur un coup franc touche le poteau par une moustache. Peu de temps après l’ex Giuseppe Allegretta tente le jeu personnel, revenant de la droite vers le centre avec son tir qui ne va pas loin des poteaux. Des invités encore dangereux plus tard avec De Filippo qui anticipe tout le monde sur la croix de droite, mais le défilé de D’Agostino est extraordinaire.

A 20 ‘Frattese qui tente à nouveau avec une belle action sur l’axe Tommasini-Grezio, avec ce dernier laissant un tir croisé qui coupe les défenseurs, mais d’une position isolée Arario ne peut pas encadrer la porte. Atteint 23 ‘, le penalty a été accordé pour une faute sur Giuseppe Allegretta, qui se charge de la plaisanterie et donne à la tête une Marcianise qui a pris le terrain avec la bonne attitude.

Le Frattese, cependant, est égal à 37 ‘, avec Grezio tête parfaite dans la zone sur la croix de Spavone à partir de la gauche. Avant le reste, la Marcianise touche le but du nouvel avantage à 46 ‘, De Filippo clapotant la pole avec sa diagonale venimeuse.

En seconde période, une minute clé à la 10e minute, lorsque Frattese a touché pour la première fois le dépassement avec Martellone qui a évité le but grâce à un miracle à la fin de Varriale, puis les invités sont restés en dix hommes pour le double carton jaune corrigé par Colella.

A 14 ‘, le Frattese met la flèche à Costanzo qui cette fois n’a pas tort, et du bord il marque directement sur punition avec une conclusion qui grimpe sur la barrière et les sacs dans le coin bas pour 2-1. En dessous de la partition et chez les hommes, la Marcianise n’abandonne pas.

En revanche, Frattese n’est pas en mesure d’exploiter la supériorité numérique et de clore le match, payant une reprise fatale à un prix élevé, au cours de laquelle Marcianise retrouve le lien avec le but de Castaldo qui, sur le développement d’un ballon placé, laisse une bord qui scelle le score sur 2-2.

Douche froide pour les blacks, coupable de ne pas avoir coulé le coup avec un homme supplémentaire pour la plupart du coup; sommet désormais à 7 points du Frattese, qui raccourcit également le Casoria, désormais à 3 points de sa troisième place. Point précieux à la place du salut optique pour une Marcianise de grande personnalité.