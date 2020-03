Frattese, notre avant-première confirmée: voici l’organigramme du nerostellato

FRATTAMAGGIORE (NA). Notre aperçu a également été confirmé concernant la nouvelle gestion du Frattese. Dans la soirée, la compagnie du nouveau président Guarino a défini les positions qui, au départ, tenteront de ramener la star au sommet.

NOUVELLE STRUCTURE D’ENTREPRISE

La structure corporative du nouveau Frattese dirigé par le patron Guarino commence à émerger. L’équipe de direction, entièrement renouvelée, sera composée de personnalités valides, expertes et prêtes à tout pour faire remonter la Star. De vieilles connaissances, qui reviennent pour épouser la cause noirâtre, et de nouveaux visages, désireux de s’immerger dans l’univers fracturé, rassembleront leurs forces dans un organigramme d’entreprise de haut niveau. Gennaro De Mare et Dino Nardiello ils seront les chefs du domaine technique, Raffaele Bassolino couvrira le rôle de Team Manager et le poste de General Manager sera confié à Andrea Baldi.