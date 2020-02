Frattese, pour le grand match avec Puteolana 1902 ce sera un jour noir

Un rendez-vous de premier plan qui se retrouvera dimanche à 15h00 Frattese et Puteolana 1902 au stade “Ianniello” à Frattamaggiore.

Ce sera une course qui peut en dire long sur les ambitions des deux équipes, avec les nerostellati qui visent à raccourcir la deuxième place des grenades, tandis que les Red Devils sont appelés au succès pour espérer rester dans le sillage d’un pilote africain au sprint. La Frattese convoquée pour l’occasion jour noiret par conséquent, les abonnements ne seront pas valables pour assister à la réunion. Cependant, ceux qui achètent le coupon pourront assister au prochain match interne contre le gratuitement Mondragone.

Voici tous les détails pour les supporters des Frattese et Puteolana 1902 qui ne voudront pas rater le grand match, dans la note de l’association de Frattamaggiore:

Le club nerostellata informe qu’à l’occasion du match contre Asd Puteolana 1902, la “journée nerostellata” sera convoquée. Les abonnements, cartes et crédits ne seront donc pas valables. Le coût du billet sera de 10,00 € par tribune couverte et invités de marque, tandis que les femmes et les moins de 14 ans, comme d’habitude, auront un accès gratuit aux installations sportives.

De plus, pour ceux qui achètent le coupon, il sera possible d’assister gratuitement au match à domicile contre Mondragone, valable le vingt-huitième jour. En effet, il suffira de conserver le ticket et de le montrer à l’entrée lors du match contre l’équipe de Caserte.