Frattese-San Giorgio 3-1, le retour nerostellati et verrouiller la 3e place

Au stade “Ianniello” de Frattamaggiore, le Frattese a accueilli le San Giorgio pour la manche en milieu de semaine de la 25e journée de championnat.

Après la victoire confortable avec le Nuova Napoli Nord, les nerostellati sont à la recherche du deuxième succès consécutif, pour mettre définitivement derrière eux l’une des périodes les moins brillantes de leur saison. En revanche, la gare de San Giorgio au milieu du classement en pleine ligne avec le but du salut; dans le dernier tour pour les grenades le KO est arrivé interne 2-0 contre un Pomigliano en grande forme.

Le départ voit mieux la formation hôte, qui profite d’un départ morose du Frattese et après quelques minutes de grève en signant le but 0-1, qui porte la signature de Gala. Dans la seconde moitié, cependant, le registre change radicalement, et les nerostellati avec détermination partent à la recherche d’un retour qui se concrétisera ensuite avec succès.

Le premier but des hôtes arrive à 13 ‘, Tommasini rétablissant l’égalité. Le but galvanise le Frattese qui, après seulement quatre minutes, trouve également le dépassement, avec Arario, l’un de ses hommes les plus en forme. En finale, San Giorgio tente de rattraper l’égalité mais les nerostellati frappent toujours à 43 ‘, encore une fois avec Arario qui clôt le match avec son corset. Succès précieux pour Frattese, qui consolide la troisième place en allongeant de trois points la Casoria vaincue dans celle de Volla, pour une différence totale de six longueurs.