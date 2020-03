Frattese trouve un groupe d’encouragement organisé: “Changement de propriétaire décisif”

Avec l’arrivée de la nouvelle propriété, le Frattese il trouve également l’un de ses groupes historiques de typhus organisé, à savoir la Vecchia Guardia Frattese 1928.

Ci-dessous la note officielle de l’entreprise de Frattamaggiore, qui a également rapporté les propos de Gregorio Del Prete, parmi les fondateurs du groupe:

La “Vieille Guardia Frattese 1928 – De père en fils” renaît. Après une longue période de pause, le groupe de fans a décidé de revenir se rencontrer pour soutenir les couleurs noires. L’appel irrésistible de la Stella a incité cette frange de fans à se remettre sur la bonne voie et à envahir les tribunes lorsque le cauchemar de Covid-19 ne sera qu’un mauvais souvenir.

Le bureau de presse de nerostellato a interviewé Gregorio Del Prete, l’un des fondateurs du groupe, qui a fait des déclarations importantes. Origines du mouvement, objectifs, historique, remerciements et bien plus encore dans l’interview ci-dessous:

Quand est né le groupe Vecchia Guardia Frattese 1928?: “Les origines du groupe remontent à 2012. Cette année-là, Frattese a pris le titre de l’Atletico Bosco et est parti de la Promotion. Lors d’un voyage à San Felice a Cancello, les soussignés Giuseppe Di Martino, Agostino Costanzo, Michele Pezzullo et l’ingénieur Antonio Crispino ont décidé de fonder ce mouvement “.

Qu’est-ce qui vous a fait choisir ce nom?: «Le nom est un hommage clair à nos pères, qui ont toujours été très fans des Frattese. Grâce à leurs histoires et à leur passion, nous avons appris à aimer les couleurs noires et il nous a semblé juste de lui dédier le nom. “De père en fils”, en effet, est l’emblème du changement physiologique des générations, qui est à la base de tout groupe de fans. Chaque jour, nous les pères actuels, nous essayons de transmettre l’amour de l’étoile à nos enfants, comme cela s’est produit dans le passé “.

Quel est l’objectif principal du groupe?: «Notre objectif est de rassembler autant de personnes que possible et de les amener au stade. Vecchia Guardia a donné naissance à plusieurs fans noirs. Beaucoup de jeunes garçons, unis par nous et soutenus par nous, sont entrés dans l’univers frattais, formant même des groupes enthousiastes. Un exemple flagrant sont mes enfants, tous deux fans de football et surtout de Frattese “.

Pourquoi avez-vous décidé de vous évader un moment?: «Il y a environ quatre ans, le titre nerostellato a été proposé par Frattamaggiore. C’est à ce moment précis que nous nous sommes sentis dupés et avons décidé, d’un commun accord, de nous souiller. Les fans comme nous, qui n’ont jamais sauté un match et qui ont des voyages autofinancés en Sicile et en Calabre, ne le méritaient pas. Nos dépenses physiques et économiques devaient être respectées et pour cette raison nous n’avons plus continué ».

A quoi est dû votre retour?: «Le changement de propriétaire a beaucoup influencé le choix de revenir se réunir sous notre bannière. Nous sentons le devoir de donner une nouvelle vie et c’est pourquoi nous mettrons notre expérience et notre passion au service de la nouvelle direction “.

Que ressentez-vous à dire à la nouvelle direction?: «Au nom de tout le groupe, je souhaite une chaleureuse bienvenue et une bonne chance à la nouvelle propriété. De plus, je vous remercie aussi bien que je remercie les ultras qui ont toujours soutenu l’équipe, le Nerostellato Club et les Black Stars. A la fin de cette période de crise sanitaire, j’espère que les fans noirs reviendront plus forts qu’avant et feront entendre leur voix. Nous sommes tous le douzième homme sur le terrain et nous avons le devoir de soutenir nos joueurs. “