Frattese, ultras aux côtés de Frattamaggiore avec une collection de produits primaires

Geste louable du groupe ultras NCF du Frattese, qui a collecté 200 kg de produits de première nécessité destinés au siège local de la protection civile, qui seront distribués à tous ceux qui en ont besoin dans la région de Frattamaggiore.

Faire connaître le noble geste est Frattese elle-même, à travers la note que nous rapportons ci-dessous:

Les ultras ultra-noirs prennent le terrain et montrent leur grand coeur! En fait, le groupe NCF (Non Conformi Frattamaggiore) a fait don de plus de 200 kg de produits de première nécessité à des associations caritatives, achetés via une collecte de fonds autofinancée. Cette donation, destinée à la ville de Frattamaggiore, a été notifiée ce matin lorsque les ultras ont transporté les “colis alimentaires” au siège local de la Protection civile.

L’initiative promue par les fans noirs qui, incapables de soutenir la star depuis les gradins, a décidé d’aider leur ville avec un don substantiel, est vraiment une initiative louable. “Dans les tragédies et les adversités qui ont toujours soutenu notre ville”: tel est le message laissé sur les colis. Honneur à ces jeunes ultras, qui depuis des années ont fait entendre leur sentiment d’appartenance inné!