«Fraudiola! crie à Mailbox après la défaite de Man City

Nous n'avons pas souvent de boîte aux lettres le samedi. Mais alors, Pep Guardiola ne prend pas souvent une avance de 2-0. Envoyez vos mails à theeditor@football365.com

Premières réactions à la défaite de Man City

Fraudiola. C'est tout.

Pas José

… Je voulais juste exposer certaines de mes opinions pour votre colonne de boîte aux lettres. Voici!

Je pense qu'il est temps que nous arrêtions de flatter sur le génie apparent de Pep. La réalité de ses transferts est plus apparente que jamais avec City s'effondre et s'effrite rapidement. Commençons par Bravo, qui a été un désastre complet lors de la saison inaugurale de Pep; suivi de Nolito (flop), Gundogan (joueur sporadique) et Danilo (presque hors de propos). Il est également difficile d'ignorer les lacunes de Stones, Cancelo et Mendy – qui ont été complètement détruites par Adama Traoré.

Ignorons complètement ses transferts pendant une seconde; les problèmes ne s'arrêtent pas là. Il est sûr de dire que la machine City, jadis bien huilée, est tombée en panne de façon spectaculaire. Jusqu'à la saison dernière, j'étais parmi la majorité qui pensait que Pep avait maîtrisé la Premier League. Quoi qu’il en soit, le manque d’idées de City a été assez révélateur. Pep a été découvert. Les équipes savent gérer et contrer parfaitement leur style de jeu.

Or, cette petite pièce controversée n'est nullement destinée à saper ce qui a déjà été accompli; souligne simplement les fentes manifestement évidentes dans son armure apparemment sans faille.

Neil, Los Angeles

… Guardiola n'a jamais gagné de CL sans Messi.

Guardiola n'a jamais rien gagné sauf dans le club le plus riche de la ligue respective.

Guardiola est sur le point de quitter l'Angleterre avec seulement un triple national en carton "bien fait, vous avez réalisé ce que personne avant vous ne tenait à **" et "bien fait, vous l'avez acheté" record de la ligue à son actif.

Guardiola est sur le point de quitter l'Angleterre sans avoir remporté la seule compétition dont les propriétaires dégoûtants de Man City se soucient.

Y a-t-il jamais eu un manager «élite» qui se soit aussi rapidement manifesté pour ses fautes? Même le f ** king Wenger a mis 10 à 15 ans avant de se présenter.

Il est certainement de l'élite, mais seulement dans les compétitions nationales + pas de limites budgétaires.

Calum Bartlett

… Leicester 0-4 Liverpool a été un résultat spectaculaire, mais si vous parlez d'émotion, les Wolves 3-2 Manchester City ont livré et plus encore. Cela a réchauffé les coques pour voir City réduit à défendre dans leur zone 18. Et démanteler comme une équipe aux prises avec une relégation essayant de rester en vie. Et ayant moins de possession. J'ai également apprécié la vue de Pep se tortillant sur son siège alors que les choses se déroulaient.

Après que le troisième but soit entré, il s'est littéralement enfoncé dans son siège en souhaitant que le sol l'avale. Son presseur d'après-match était également hilarant et ce n'était qu'un tas de rien alors que Pep se grattait constamment le visage. Les journaux peuvent être des salauds méchants posant un tas de questions stupides. Pourquoi donner un coup de pied à un homme quand il est à terre? Pffft!

Pep essayait d'accomplir quelque chose que seul le grand Sir Alex Ferguson (OBE) a réussi, remportant trois titres de Premier League au trot. Je pense qu'il pensait toujours qu'il était en Allemagne à la gestion du Bayern. Pas étonnant qu'il veuille aller à la Juventus et gagner 10 titres d'affilée pour nourrir un ego gargantuesque pour un si petit homme…

Quant à Nuno Espirito Sanchez, il a rejoint un groupe d'élite. Il est maintenant le deuxième manager à faire le doublé contre Pep. Ça doit piquer. Oubliez Mauricio Pochettino, il est maintenant une vieille nouvelle. Mon souhait de Noël pour l'été est de voir Nuno installé en tant que manager du Manchester United Football Club ® (la meilleure équipe du monde ™)

Ded Revil (Reveling in City’s Dead titre espère mais vivant au cauchemar de # 19 pour LFC)

Ils pensent que c'est fini…

Je pense qu'il est prudent de dire maintenant que le titre va à Liverpool. Même si Leicester est deuxième, nous savions tous que Man City était le seul club avec une toute petite chance de se reprendre dans la course…

… Ils ont cependant décidé de se tirer une balle dans le pied.

Nelson, Lagos

Merveilleux de voir la fin de cette ville de l'homme

Quel jeu, quel retour des Wolves. À quand remonte la dernière fois qu'une équipe Pep a cédé un avantage de deux buts à perdre?

Au début, la pénalité semblait sévère, mais l'examen a montré qu'elle était assez équitable car le pied de Mahrez a été piétiné. Ce qui était étrange, c'est que les gens de la caméra ont choisi de simplement nous montrer le visage de Martin Atkinson en attendant une décision au lieu de fournir une rediffusion pour nous aider à déterminer ce qui pourrait se passer. J'étais aussi perplexe à la maison que je l'aurais été dans le stade.

En parlant de l'arbitre, quelqu'un d'autre a-t-il trouvé Martin Atkinson regardant l'objectif de la caméra à la mi-temps un peu bizarre? Je ne pense pas avoir déjà vu un arbitre faire ça auparavant – ils quittent normalement le terrain et se concentrent sur eux-mêmes.

Je suis sûr que cette défaite et cette saison inciteront Man City à dépenser 250 millions de livres sterling supplémentaires pour les défenseurs, puis tout le monde continuera à dire à quel point leur franchise de lavage sportif est une fois de plus quand ils gagnent la ligue pendant des années d'affilée mais ne le sont pas c'est agréable de voir tout cela s'effondrer (un peu) en ce moment? Il est positif pour le sport que vous ne pouvez pas simplement acheter constamment le succès national même si vous dépensez le plus d'argent, trichez le système pour annuler les règles de dépenses, puis obtenez également un coach pour tricher pendant les matchs malgré un avantage de talent en premier lieu.

Minty, LFC

Mieux que les Invincibles

Alors que Liverpool se rapproche de 365 jours invaincus en championnat, pouvons-nous enfin commencer la conversation pour savoir s'ils sont meilleurs que The Invincibles de 2004?

Pour mon argent, cette équipe de Liverpool essuie le sol avec cette équipe d'Arsenal. Pour commencer, Arsenal a attiré 12 matchs cette saison et amassé 90 points. Oui, mon argument pour Liverpool est l'équivalent d'un golfeur battant le record du parcours en jouant 9 trous un soir et le dos 9 le lendemain, mais une équipe anglaise a-t-elle jamais été aussi bonne sur une période de 12 mois? À mes yeux, probablement pas.

Maintenant, ils doivent conclure la ligue et défendre avec succès la Coupe d'Europe pour être couronnée sans doute la meilleure équipe de l'histoire.

Jamie Bedwell, Cheltenhamshire

Pourquoi nous ne le gagnerons pas (mais certainement)

Étant donné que je suis fan de Liverpool, à la lumière de tous les titres «une main sur le titre», je suis contractuellement obligé de signaler toutes les choses qui pourraient potentiellement gâcher cette offre de titre.

Blessures – Oui, nous avons bien tourné, mais surtout au milieu de terrain et dans notre deuxième position CB. Partout ailleurs, nous manquons terriblement de chiffres de qualité:

– Toute blessure à TAA probablement et c'est une énorme baisse pour Gomez / Milner à RB. Ce qui réduit probablement de moitié notre menace pour l'objectif à ce stade. Il est vital.

– Voir ci-dessus mais avec Andy Robertson.

– Nous ne sommes plus qu'à une blessure de CB de plus d'une calamité défensive à Man City.

– Nous sommes toujours à une seule blessure VVD de l'apocalypse.

Il y a encore beaucoup de rencontres plus difficiles que la première moitié de la saison:

– City away (ils seront en meilleure forme et à la recherche de sang)

– Everton loin (c'est leur finale de coupe, etc.)

– Spurs away (parce que Jose nous fait toujours, n'est-ce pas?)

– Arsenal loin (toi dans le dos, arrête de rire)

– Ensuite, il y a la Champ League. Premier League ou pas, c'est la seule compétition que nous ne lancerions jamais. Et jongler avec les deux est toujours dangereux.

– Enfin, nous sommes Liverpool. Et nous sommes capables de le f ** cking à partir de positions comme celle-ci.

Bon, maintenant que toutes ces affaires désagréables sont à l'écart.

Nous allons absolument gagner les gars. Quel temps pour vivre.

Ryan C, LFC

Même Klopp est déconcerté par Liverpool

Juste pour ajouter à la pile de Liverpool, quelqu'un d'autre a-t-il remarqué que même Jurgen lui-même semble un peu déconcerté dans les interviews d'après-match sur la course de sa propre équipe?

Ce doit être comme emmener votre enfant pour sa première leçon de cyclisme, et après l'avoir finalement regardé vaciller loin de vous (des larmes de fierté dans les yeux), puis regarder avec une crainte terrifiée alors qu'ils se redressent, retournent les engrenages et continuent et gagnent le Tour de France dans la même séance.

Quelle équipe.

Meilleures salutations pour le Nouvel An,

Zak (Insupportable FC) Gough

Maintenant, Man United n'a plus qu'à «défier» les quatre premiers

Ayant regardé cette performance de United le lendemain de Noël (Granted Newcastle a fait d'énormes erreurs pour chaque but, mais nous avons bien insisté pour forcer ces erreurs), je me rends compte que mon article “ Missing Mario '' était un peu critique étant donné que Martial a marqué deux fois (aurait pu avait 3 ou 4) et Rashford a marqué un en-tête.

Je maintiens toujours mon point de vue selon lequel United a besoin d'un attaquant ciblé comme alternative lorsque les défenses sont si compactes et profondes. Mais j'oublie aussi que l'âge moyen de cette équipe United est de 23 ans. 23 ans est f ** king jeune pour une équipe de Premier League et c'est également encourageant car ils n'ont pas encore atteint le sommet. Étant donné que nous sommes à quatre points des quatre premiers avec une équipe aussi inexpérimentée, je ne peux que dire du fair-play à Ole pour avoir pris ces risques en donnant une chance aux jeunes et en développant réellement ces joueurs et en éliminant les mauvais œufs de l'équipe qui n'ont pas avoir la bonne attitude ou le bon rythme de travail. Quelque chose que Jose a échoué à cause de son propre malheur.

Les fans de United doivent à coup sûr être patients, mais Chelsea et les Spurs ont également un look défensif et United n'a aucune excuse pour NE PAS défier le Top Four. Si United devait terminer 2-4 points derrière la 4e place, je pense qu'Ole dirait qu'il a échoué lui-même, mais ce serait encourageant étant donné que l'équipe n'a pas atteint son plein potentiel. Je pense que United, Chelsea et Spurs (peut-être même les Wolves) vont pousser pour cette quatrième place jusqu'aux deux derniers matches de championnat, car c'est incroyablement ouvert pour le moment. Je dirais que les Spurs sont les favoris en raison de l'équipe héritée de Jose et de l'expérience de l'équipe (en particulier sur la défensive) qui ont régulièrement atteint le Top 4 au cours des cinq dernières saisons. J'espère que le Top 4 et la bataille de relégation seront bons car le titre est sûrement terminé. Si Liverpool renforce cela, ils deviendront les plus gros emplois de bouteille de l'histoire de la Premier League, encore plus gros que Newcastle en 1996.

Je voulais juste aussi donner un cri spécial à Fred. Après une première année difficile à United, il a certainement été l'un des joueurs les plus améliorés de la ligue cette saison et l'un des meilleurs joueurs de United cette saison. Sa précision de passe a été fantastique et je ne m'inquiète pas vraiment quand il est sur le ballon car il est si bien rangé sur le ballon. Son rythme de travail a également été incroyable. Pogba pourrait apprendre une ou deux choses sur l'attitude de Fred, car Pogba a certainement beaucoup plus de talent que Fred techniquement, mais manque parfois de concentration et de rythme de travail.

Rami, Londres

L'Irlande remercie Carlo

Nous n'avons pas une énorme quantité de qualité répartie dans toute l'équipe irlandaise, mais comme l'Angleterre, nous avons quelques arrières droits décents. Seamie Coleman est notre capitaine et probablement le meilleur joueur depuis son entrée dans l'équipe d'Everton.

Cependant, puisque Matt Doherty a été une révélation pour les Wolves, quelques appels ont été faits pour que Coleman soit abandonné et pour que Doherty prenne sa place ou même son chausse-pied dans la même équipe. Cela posait quelques problèmes, 1. laisser tomber Coleman signifiait que Doherty jouerait RB dans un dos 4, pas un RWB dans un 3-5-2 comme chez Wolves et 2. les mettre ensemble dans le XI signifiait que Doherty jouait haut dans notre formation 4-2-3-1.

Bien que je pense que Carlo Ancelotti est tombé sur une solution pour l'Irlande, en jouant Coleman à la droite de l'arrière trois contre Burnley, il aurait pu trouver une solution pour nous. Un arrière trois de Coleman, Duffy et Egan donne un bon mélange du rythme de Coleman, de la domination aérienne de Duffy et de la capacité d'Egan à retirer le ballon par l'arrière. Doherty prend sa place habituelle en RWB, McClean ou Enda Stevens sur LWB. Un milieu de terrain de Hendrick, Houlihane et Brady offre une livraison de qualité et beaucoup de jambes et il est à espérer que McGoldrick sera associé avec le Aaron Connolly animé.

Maintenant, pour battre la Slovaquie, puis l'Irlande du Nord et se qualifier pour les Euros où nous obtiendrons un résultat décent et nous aurons une balle de temps.

Robbie DFC

Résoudre l'épuisement des joueurs (un peu)

Donc, à un moment donné, les chéquiers capricieux de la FIFA ou de l'UEFA intégreront davantage de matchs dans les horaires des meilleurs clubs. Flamengo, finaliste de la Coupe du monde des clubs battus, a déjà terminé son année avec une saison de 69 matchs. Liverpool était sur la bonne voie (pré-kids-in-the-cup) pour un run potentiel de 67 matchs. Il y a aussi une Coupe d'Europe et une autre Copa America consécutive à l'horizon, et personne n'est satisfait de la tentative tronquée de la ligue de faire une pause hivernale. C'est tellement épuisant…

Avec le trou noir éthique de la Coupe du Monde du Qatar qui a encore plus serré la patience des clubs en jouant en hiver (de novembre à décembre), forçant ainsi les joueurs à continuer dans un été long et chaud, il semble qu'une solution soit nécessaire. Et pour une fois, la FIFA pourrait accidentellement faire la bonne chose en pensant d'abord à leurs portefeuilles et en essayant de créer une Coupe du Monde des Clubs de 24 clubs horrible et interminable qui se poursuivra pour toujours. Appliquez-le, comme avec quelques ajustements raisonnables, ces engagements supplémentaires pourraient améliorer les choses pour tout le monde. Ma pensée va ainsi…

Le football interclubs est injuste. C’est un terrain de jeu qui peut occasionnellement (c.-à-d. Une fois dans sa vie) faire éclater l’étrange Leicester, mais les exigences financières pour terminer en tête de l’EPL ne sont que pour quelques privilégiés. L'équation simple selon laquelle gagner équivaut à plus de jeux (donc plus d'exposition et d'argent) signifie que cela ne changera pas bientôt. La seule façon de le niveler est de dire: "Et si vous ne pouvez pas utiliser vos meilleurs joueurs tout le temps?"

Les clubs se plaignent que les ligues et les coupes poussent les joueurs à l'épuisement, mais ce sont les clubs / managers qui les jouent (voir Pochettino, et maintenant Mourinho, mettant Harry Kane au sol!). Si l'Union des joueurs valait quelque chose (et que cette idée fonctionne), elle fixerait un plafond déterminé par un comité médical sur le nombre de matchs auxquels les joueurs sont autorisés à jouer au cours d'une saison, ce qui est sûrement la prochaine étape. alors que les horaires sont de plus en plus bondés et que Sadio Mane s'effrite après avoir disputé son 80e match de l'année.

La solution a toujours été entre les mains des clubs, c'est pourquoi leurs gémissements sur les horaires des festivals sont toujours difficiles à prendre. Liverpool est un bon exemple en raison de ce qu'ils ont fait en Coupe de la Ligue et parce que leur avance actuelle leur donne une certaine latitude. Pourquoi ne serait-il pas logique pour eux de dire: «Nous avons cet énorme écart de points sur les autres clubs (essentiellement Man City, qui ont également l'air un peu assommés et joueront un nombre fou de jeux similaire), alors pourquoi ne pas donner à nos 11 premières deux semaines de congé en janvier?

Ils reviendraient rafraîchi, plus en forme et prêts pour le combat, et entre le 2 et le 18 janvier, ils rateraient un match. La Formule 1 utilise des arrêts aux stands pour changer de pneus et de tactique tout au long d'une course, c'est sûrement la même chose pour les clubs de football. Leurs pièces s'usent tout simplement. Ce n’est pas un hasard si Leicester (15/16) et Chelsea (16/17) ont réussi à sceller des titres de champion dans des années où ils n’avaient aucun engagement européen et où tout le monde était mince.

La mentalité sportive (superstition) dirait pourquoi rompre une course gagnante; les scientifiques du sport déclareraient que les joueurs perdraient leur forme physique; les psychologues réclameraient un coup mental; les directeurs de banque indiqueraient que les joueurs vedettes attirent les foules. Mais, assurément, le simple fait de donner une pause aux joueurs récolterait ses propres avantages à la fin de la saison, lorsque la plupart des équipes ont l'air abattues et que nous nous retrouvons avec une finale de Ligue des champions ennuyeuse de deux côtés incapables de jouer leur jeu d'action naturel. C'est tout à fait logique.

Alors, faites en sorte que les meilleurs clubs jouent plus de jeux, mais limitez les jeux qui présentent leurs meilleurs atouts. Cela signifie que les joueurs ne sont pas traités comme du bétail, car ils obtiennent enfin la protection dont ils ont besoin (et que les clubs / managers / organes directeurs ne leur accordent pas volontairement). Cela ajoute également une autre couche de complexité à une saison, car les clubs devraient essayer de légiférer pour les jeux pour lesquels ils pourraient reposer les joueurs et les équipes deviendraient plus importantes, donnant plus de possibilités aux joueurs marginaux. Cela pourrait également rendre les meilleurs clubs plus vulnérables et permettre plus de mobilité sociale dans la ligue, ce qui pourrait le rendre plus intéressant pour les supporters. Ne voulons-nous pas tous secrètement un autre moment «Leicester»?

G (épuisé)

Les prédictions d'Ed pour 2020

Voici les meilleures ou les pires prédictions de ce qui pourrait arriver en 2020:

* Suite au succès de la délivrance de cartons jaunes au personnel d'entraîneurs, le programme est étendu aux supporters qui tentent de réclamer un coup franc selon une règle qui a changé il y a plus de trois ans.

* Une équipe remporte une victoire improbable en déployant la tactique inhabituelle consistant à effectuer une remise en jeu à partir du point exact où le ballon a quitté le terrain de jeu.

* Les fans des grands clubs décevants décident d'avoir un peu de patience pour une fois dans leur vie.

* La crise des blessures de Crystal Palace devient si grave qu’à son retour de blessure, Christian Benteke est mis en service en tant que défenseur central d’urgence. Il prend le rôle d'un canard à l'eau, avec des experts le saluant diversement «le belge Dion Dublin» et «le 21e siècle Chris Sutton», et même avec quelques objectifs.

* South Shields remporte le titre de Northern Premier League et, avec lui, la promotion automatique à l'étape 2. Derrière eux, les quatre places en séries éliminatoires et les trois places de relégation seront toujours à gagner le dernier jour de la saison.

* Après avoir terminé 2018 6e du Championnat et 2019 5e de Premier League, Chris Wilder et Sheffield United terminent 2020 4e d'un groupe de Ligue des champions.

* À l'instar de Newcastle United avec Sean et Matty Longstaff, Tony Hand révèle qu'il a été contacté par plus d'un agent pour se renseigner sur les compétences de football de ses enfants.

* La Football Association annonce qu'elle a écouté les fans et décidé que le football devrait ressembler davantage à l'union de rugby. C'est pourquoi ils ont remplacé le blazer officiel FA par un gilet et ont changé leur code vestimentaire officiel en jeans et sheux.

À l'année prochaine,

Ed Quoththeraven