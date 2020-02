Fred attribue à Michael Carrick sa forme améliorée

La dynamo du milieu de terrain de Manchester United, Fred, a révélé que Michael Carrick a joué un rôle déterminant dans son amélioration spectaculaire cette saison.

S’exprimant dans une interview exclusive avec la chaîne YouTube ™ de The Peoples Person United Peoples TV, le Brésilien a affirmé que Carrick le “calmait”.

“Il essaie de m’aider avec mon positionnement sur le terrain”, a expliqué le joueur de 26 ans.

«C’est quelqu’un qui me parle toujours, ce qui est important pour adapter mon football à la ligue anglaise, car quand je suis arrivé… je serais tombé du ballon, alors maintenant je peux mieux comprendre le jeu et je dois être plus rapide et plus fort. ‘

Fred a parlé du processus difficile de quitter un autre pays, après avoir rejoint les Red Devils du côté ukrainien Shakhtar Donetsk pour 50 millions de livres sterling en 2018.

“Je pense que la majorité des joueurs qui viennent d’autres pays qui n’ont pas un championnat aussi fort qu’ici en Premier League finissent par ressentir ce processus d’adaptation.”

“Ici, toutes les équipes jouent, enfin, fermées. Les autres équipes rendent plus difficile de s’approcher de la zone pour tirer, pour entrer dans la zone.”

Après avoir connu des difficultés lors de son premier mandat à Old Trafford, le Brésilien a sans aucun doute été le joueur le plus amélioré de United cette saison et a été l’un des joueurs les plus remarquables de la campagne en cours. C’est un exploit pour lequel il accorde beaucoup de crédit à l’Anglais, qui a lui-même disputé 464 matchs avec les Red Devils.

«Carrick m’aide au quotidien pour me calmer. Nous faisons une formation individuelle, donc c’est quelqu’un qui m’influence beaucoup au club. »

