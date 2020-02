Fred claque ses coéquipiers de Manchester United, affirme qu’il y a beaucoup de problèmes

La star de Manchester United, Fred, a plutôt ouvertement discuté des problèmes de vestiaire actuellement au club au milieu d’une saison irrégulière.

Le talentueux Brésilien a connu une reprise de forme cette campagne et cela l’a vu se solidifier en tant que starter régulier.

Fred était souvent utilisé comme bouc émissaire chaque fois que United se comportait mal, mais il s’est depuis considérablement amélioré qu’il est devenu impossible de le critiquer.

L’ancien homme du Shakhtar Donetsk avait beaucoup de points d’interrogation sur son avenir à Old Trafford, mais c’est un mérite pour lui que ces questions ne restent plus suspendues au-dessus de sa tête.

Les fans le félicitent maintenant pour être un interprète cohérent dans ce qui, comme mentionné ci-dessus, a été une saison incohérente.

Selon Metro, Fred a déclaré: «Nous manquons beaucoup en ce moment, tout d’abord nous devons comprendre les choses sur le terrain, nous manquons de créativité, surtout au milieu de terrain.

«Nous devons également nous améliorer en tant que groupe, notre groupe n’a pas la mentalité de« coller ensemble », nous avons beaucoup de problèmes.

«Il y a beaucoup de discussions, chaque groupe a ce genre de problème, mais le nôtre en a.

«La vanité est également un problème et nous devons arrêter cela et simplement courir sur le terrain. Nous devons coller un objectif dans nos esprits, nous concentrer sur lui et aller de l’avant.

“Nous devons être sur la même longueur d’onde et aujourd’hui certains joueurs ont des objectifs différents, il y a des joueurs qui veulent juste résoudre les problèmes seuls et c’est faux.”

C’est rafraîchissant de voir un joueur parler si honnêtement mais en vérité, il est peu probable que ces mots plairont à ses coéquipiers qu’il vient de gagner.

Peut-être que ses collègues ressentent la même chose, mais beaucoup d’entre eux ont refusé de dire la même chose publiquement au moins pendant que Fred l’a fait.

Ole Gunnar Solskjaer lui-même ayant appelé dans le vestiaire dans le passé a depuis changé d’avis et a admis une mentalité en amélioration.

Ce que Fred a dit ne fait que confirmer ce que de nombreux fans ont ressenti et il ne sera donc utilisé que comme un bâton pour battre les joueurs chaque fois qu’un résultat se produira.

