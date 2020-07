Fred rejoindra-t-il Brandon Williams dans le côté rafraîchi d’Ole Gunnar Solskjaer?

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a laissé entendre qu’il pourrait y avoir des changements dans le onze de départ pour le match de cet après-midi contre Bournemouth, mais a également avoué qu’il serait agréable d’aligner les mêmes onze qui ont tant impressionné contre Sheffield United et Brighton.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant-match, le patron a admis:

«Il y a un couple qui a eu des coups et des ecchymoses, s’il y a quelques changements, ne soyez pas surpris simplement à cause de la forme physique. Mais il y a aussi tellement de jeux. Je dois m’occuper des joueurs.

« Ce serait bien de jouer contre une équipe qui a si bien performé contre Sheffield United à Old Trafford la dernière fois et si bien contre Brighton, mais attendons de voir comment tout le monde est après l’entraînement, je ne les ai pas encore vus ce matin.

« J’ai de nombreuses raisons de jouer avec la même équipe, mais j’ai aussi quelques raisons de faire tourner une ou deux qui ont si bien joué plus tôt dans la saison. »

Cela pourrait bien signifier un début pour Brandon Williams et Fred, car ils étaient deux des meilleurs joueurs de la saison avant le lock-out.

Solskjaer joue sans relâche avec Luke Shaw à l’arrière gauche. Contre Norwich en FA Cup, le patron comptait huit joueurs et avait un remplaçant naturel pour Shaw à Williams, tout en jouant toujours l’ancien homme de Southampton.

Le Norvégien l’a également félicité plus tôt dans la semaine, affirmant que «Luke a connu une bonne reprise de forme, a eu un sort et joue du bon football».

Cependant, la réalité est que Shaw a probablement été l’un des artistes les moins impressionnants de United depuis la pause.

Il se peut que le manager ait gardé Shaw dans l’équipe pour améliorer sa netteté – il n’est pas le joueur le plus naturellement en forme sur le côté – ou pour renforcer sa confiance, ou les deux. Quoi qu’il en soit, il est sûrement logique maintenant d’introduire le Williams plus dynamique et énergique dans la formation de départ et de lui donner une chance de faire valoir sa revendication pendant que Shaw se remet de ses efforts.

Fred peut se considérer très malchanceux d’avoir été sur le banc lors des deux derniers matchs de Premier League, ayant été l’un des prétendants au titre de joueur de la saison avant la pause. Il s’agit uniquement de la meilleure position de Nemanja Matic aux côtés de Paul Pogba et Bruno Fernandes.

Matic est un milieu de terrain défensif hors du commun qui est heureux de s’asseoir pendant que les créateurs font leur truc, tandis que Fred est un milieu de terrain box-to-box qui n’est sans doute pas aussi fort dans un rôle purement défensif.

Cependant, étant donné les commentaires de Solskjaer sur la sélection de ceux qui ont si bien joué plus tôt dans la saison et que le match d’aujourd’hui est un match à domicile contre une opposition en difficulté, il semble logique de donner un coup de main à Fred pendant que le Serbe recharge ses batteries pour le voyage de jeudi à Villa Park. .

Si Fred et Williams commencent aujourd’hui, ils ont une réelle opportunité de montrer au manager qu’ils devraient être le premier choix dans leurs postes respectifs. La compétition pour les places est le genre de problème que Solskjaer voudra avoir et qui aidera à garder United vif et concentré alors que ce calendrier exténuant se poursuit.

