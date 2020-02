Le milieu de terrain brésilien de Manchester United Fred réagit après avoir envoyé un tir au-dessus de la barre lors du match de football de Premier League anglaise entre Manchester United et Watford à Old Trafford à Manchester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, le 23 février 2020. (Photo de Paul ELLIS / .) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. Aucune utilisation avec des contenus audio, vidéo, données, listes de rencontres, logos de club / ligue ou services «en direct» non autorisés. Utilisation en match en ligne limitée à 120 images. 40 images supplémentaires peuvent être utilisées en temps supplémentaire. Pas d’émulation vidéo. Utilisation en parallèle des réseaux sociaux limitée à 120 images. 40 images supplémentaires peuvent être utilisées en temps supplémentaire. Pas d’utilisation dans les publications de paris, les jeux ou les publications de club / ligue / joueur. / (Photo par PAUL ELLIS / . via .)

L’amélioration de Fred a donné du plaisir aux fans de Manchester United en une saison avec pas trop de points positifs.

L’amélioration de Fred a fait de lui l’un des meilleurs joueurs de United cette saison. Il a constamment réalisé de grandes performances, en particulier contre les meilleures équipes. Cependant, sa vie en Angleterre a commencé de manière très fragile et beaucoup pensaient que Fred était un flop complet en Premier League pendant la saison 2018/19.

Fred se développe dans l’étoile du milieu de terrain de Manchester United

La saison 2018/19

Le début de saison ne pouvait pas vraiment empirer pour Fred. Il a réalisé une très mauvaise performance contre Brighton & Hove Albion où United a perdu 3-2. Le milieu de terrain a commis deux erreurs qui ont mené à des buts dans le match. Fred a perdu la confiance du manager José Mourinho et ne terminerait que 90 minutes sous lui une fois de plus.

Cependant, il était clair que Fred avait la vision d’un laissez-passer. Il chercha des passes dans les lignes et monta sur le ballon, comme le montre le match de Brighton car il avait le plus de passes de n’importe quel joueur sur le terrain. Pourtant, il était clair que Fred n’était pas habitué au rythme et à la physique de la Premier League.

Fred a présenté ses capacités dans les dernières étapes de 2018/19, après avoir joué plus tôt dans la saison était un problème pour lui. Un match marquant a été l’incroyable victoire contre le PSG où Fred et Scott McTominay ont réalisé de bonnes performances au milieu de terrain.

Amélioration de Fred – Confiance

Il est clair que la confiance de Fred était faible au début de la saison dernière, similaire à Daniel James en ce moment. Mais le temps de jeu constant était la clé de l’amélioration de Fred, et cette saison lui a donné.

Fred a commencé 20 matchs de Premier League de suite pour Ole Gunnar Solskjaer. Après avoir raté le début de la saison en raison de la plupart de la présaison manquée.

Un match qui montre l’amélioration de Fred a été la victoire 4-1 contre Newcastle United, où il a fait 115 passes et créé trois occasions, il a également récupéré 8 balles. Ainsi que ses nombreuses performances de grand match contre des joueurs comme Manchester City et Chelsea.

La capacité n’a jamais vraiment été le problème pour Fred. Il a montré ses capacités en Ligue des champions avec le Shakhtar Donetsk. Il avait juste besoin de trouver ses pieds dans le PL, ce que tant de joueurs étrangers doivent faire.

Le niveau suivant

L’amélioration de Fred a été excellente cette saison, mais pour qu’il puisse prétendre être un milieu de terrain de classe mondiale, il doit améliorer certains aspects de son jeu.

Bien que de nombreuses parties de son jeu se soient améliorées cette année, celle qui n’a certainement pas été son tir. Fred a réussi 27 tirs en championnat cette saison, dont seulement huit sur la cible. Il n’a marqué qu’un seul but depuis qu’il a rejoint les Red Devils et s’il peut améliorer son tir et figurer plus souvent sur la feuille de match, et parvient à obtenir plus de passes décisives, cela montrera encore plus que United a un très bon milieu de terrain sur son mains.

Quelle est la prochaine étape pour Fred

Le rôle de Fred dans l’équipe pourrait légèrement différer la saison prochaine en fonction des signatures entrantes. Si un joueur comme Jack Grealish rejoint United, cela signifiera probablement que Fred sera un seul milieu défensif défensif en 433. Il devra sacrifier son style de jeu pressant et agressif afin de protéger les quatre arrières. Il sera intéressant de voir comment cela fonctionne.

Alternativement, Manchester United pourrait continuer avec un retour de trois pour que Fred ait plus de protection. Cela lui permettra de conserver son style de jeu tenace. Quelle que soit la formation, il est clair que Fred aura un rôle important dans l’équipe après son impressionnante campagne jusqu’à présent cette saison.

