Frenkie de Jong: à la hauteur de son potentiel à Barcelone?

Le 1er juillet était une journée inoubliable lors du mercato d’été de 2019. C’est le jour où Frenkie de Jong est arrivé à Barcelone pour un contrat de cinq ans. Alors que le Néerlandais a montré un grand potentiel inexploité depuis sa première promotion dans la première équipe de l’Ajax, la saison dernière s’est avérée être le jeune néerlandais le plus prometteur à ce jour.

De Jong a non seulement remporté le titre d’Eredivisie et la coupe nationale, mais il a également atteint la demi-finale de la Ligue des champions, son équipe battant des joueurs comme le Real Madrid et la Juventus. Le début de vie de De Jong au Barça ne s’est toutefois pas encore révélé aussi prospère, car son équipe occupe actuellement la deuxième place du classement de la ligue.

Les Blaugranes ont-ils réussi à tirer le meilleur parti de De Jong jusqu’à présent cette saison, ou le jeune néerlandais possède-t-il encore un potentiel inexploité que Quique Setien & Co n’a pas encore libéré?

Photo par Eric Alonso / .

Tout d’abord, il est important de noter que Setien a apporté quelques changements aux Blaugranes depuis qu’il a rejoint son nouveau manager. Pas plus tard que la semaine dernière, avant la victoire contre Getafe, Opta a observé comment les tentatives de De Jong au but ont monté en flèche depuis l’arrivée du nouveau manager:

5 – Frenkie de Jong a tenté cinq tirs lors de ses six matches avec Barcelone toutes compétitions confondues depuis l’arrivée de Quique Setién, deux de plus qu’en 26 sous Ernesto Valverde. Confiance. pic.twitter.com/VtWJh5pMbB

– OptaJose (@OptaJose) 11 février 2020

Bien que De Jong soit généralement utilisé comme milieu de terrain central ou milieu défensif, il a toujours les qualités nécessaires pour lancer des opportunités d’attaque de premier ordre et produire des objectifs. Les tirs ne sont pas le seul aspect du jeu dans lequel De Jong s’est amélioré depuis la prise de contrôle du nouveau manager. Il a également réussi à marquer contre le Real Betis le week-end dernier et des passes décisives lors de deux de ses trois matches de Copa del Rey. Étant donné que De Jong est à égalité avec son score et son total de passes décisives pour la saison avant l’arrivée de Setien, il s’agit d’une statistique importante.

Bien sûr, le principal objectif de De Jong serait d’orchestrer le jeu de passes du Barça depuis le milieu de terrain central. Comme son ancien manager Erik ten Hag l’a expliqué:

“Ce n’est pas un buteur … C’est le joueur qui fournit … qui fournit les coéquipiers qui donnent les passes décisives ou qui marquent des buts de leur position.”

Les Blaugranes ont dominé la possession de balle et le flux de jeu tout au long de la saison. Bien que cela ne les ait pas protégés contre les conséquences décevantes occasionnelles, cela a bien fonctionné pour nous convaincre de l’impact de De Jong en tant qu’individu. En octobre, De Jong avait déjà réalisé un exploit qui lui avait valu d’être l’un des meneurs de jeu les plus efficaces de la Liga. Il a réussi plus de passes dans la moitié de terrain adverse que tout autre joueur de la ligue, avec un total sublime de 327.

Photo de Juan Manuel Serrano Arce / .

En fait, De Jong a prouvé sa valeur lors de la défaite 1-0 du Barça contre l’Athletic Bilbao le week-end d’ouverture de la ligue. Lors d’un match qui a fait ses débuts en compétition, il a réussi 93,9% de ses passes – un exploit impressionnant pour n’importe quel joueur, quelle que soit son expérience.

Bien que les Blaugranes n’aient peut-être pas encore atteint la vitesse supérieure cette saison, cela ne signifie pas que les performances de De Jong ont été médiocres. En fait, il s’est régulièrement révélé être un acteur clé de la formation du Barça. Bien qu’il ne connaisse peut-être pas de sommet de carrière pour le moment, il s’est néanmoins bien intégré à la gamme des Blaugranes et se révèle être un acteur plus clinique sous la direction de Setien. Tant que De Jong continuera à persévérer sur le terrain et que sa relation avec Setien se développera, il devrait être en mesure de réaliser son plein potentiel dans un avenir pas trop lointain.