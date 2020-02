Frenkie de Jong: Barcelone s’améliore chaque semaine sous Quique Setien

Le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong pense que son équipe “s’améliore chaque semaine” sous la direction du nouveau manager Quique Setien.

Les champions d’Espagne ont battu le Real Betis 3-2 au Benito Villamarin dimanche pour assurer leur première victoire à l’extérieur en Liga avec Setien.

De Jong était sur la cible dans un match fascinant contre le Betis qui a vu le Barça revenir deux fois par derrière, puis continuer et prendre les trois points.

L’international néerlandais a donné son avis après le match:

«Ce fut un match très divertissant des deux côtés. Je pense que c’est parce que les deux équipes veulent jouer à l’arrière, veulent appuyer haut sur le terrain et pour les gens, c’est vraiment, vraiment, vraiment agréable à regarder.

«Je pense que vous pouvez voir que nous grandissons chaque semaine, nous nous améliorons chaque semaine. Nous voulons jouer de l’arrière, nous voulons créer plus à partir du milieu de terrain, appuyer haut, pour donner beaucoup d’intensité.

«Je pense que vous pouvez voir que nous nous améliorons et j’espère que cela continuera ainsi jusqu’à la fin de la saison et que nous remporterons quelques trophées. Je pense que c’est une saison vraiment excitante, c’est très proche entre Madrid et nous. »

Source | LaLiga TV

Cette victoire maintient Barcelone trois points derrière Madrid en deuxième place de la Liga. Le Barça a maintenant une semaine gratuite avant son prochain match de championnat contre Getafe, troisième au Camp Nou, samedi.