Frenkie de Jong discute du signal de Nouri à propos de son arrivée à Barcelone

L’un des joueurs les plus prometteurs de l’Ajax, Abdelhak Nouri était également l’un de leurs plus inspirants. En 2017 lors d’un match amical avec le Werder Brême, le jeune s’est effondré pendant le match. Les études qui en ont résulté ont montré qu’il souffrait de lésions cérébrales graves et permanentes.

Malgré la gravité de la blessure, Nouri a travaillé dur et a commencé à s’améliorer. Il est sorti de son coma et a continué de progresser. Un moment très Frenkie de Jong a eu lieu quand il a dit à son ancien coéquipier où il se dirigerait hors saison.

“Je me suis assis avec lui et sa mère est entrée”, a-t-il dit.

»Puis elle a demandé:« Appie, où devrait aller Frenkie? À Barcelone? »

»Dès qu’elle a dit cela, son sourcil s’est levé. C’était un moment spécial.”

