Frenkie de Jong se classe 6/10 en tant que joueur de Barcelone

Frenkie de Jong a rejoint Barcelone l’été dernier et a eu du bon temps à son actif au Camp Nou à ce stade. Le milieu de terrain a accordé au Sport une interview assez approfondie sur son séjour au club jusqu’à présent et a donné un aperçu intéressant de la façon dont il a évalué sa performance jusqu’à présent.

“Six. Pour l’instant, six ou six et demi. J’ai joué beaucoup de minutes et j’ai plus ou moins bien joué, je suis content, mais je sais que mes performances pourraient être bien meilleures. “

Le Néerlandais a également discuté des récents changements de gestion et de la façon dont il considère le changement à la lumière des performances globales.

“Je ne sais pas … normalement quand vous changez d’entraîneur, ce n’est pas bon signe. Je pense que nous aurions pu mieux jouer, mais nous n’allions pas si mal non plus. Nous sommes en tête de la ligue, en Ligue des Champions et en Copa, bien qu’il soit évident que nous n’avons pas joué comme nous le voulions contre Ibiza. Nous avons bien fait avec Valverde et j’espère que nous pourrons continuer à bien faire avec Setien. »

De Jong est toujours mouillé en tant que joueur de Barcelone. C’était intéressant de le voir grandir en tant que milieu de terrain sur le terrain, mais aussi en tant que personnalité clé.