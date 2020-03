Frosinone, Stirpe: “Escalade grave. Bon choix de CONI”

Le président de Frosinone Maurizio Stirpe, interviewé par le diffuseur ExtraTv, a évoqué la suspension des championnats: “Je pense qu’en ce moment le Coni a bien fait de prendre cette décision car par rapport à la semaine dernière il y a eu une escalade qui à mon avis ne permet pas de contester laisser derrière des portes closes dans un état sûr. Ainsi, dès la semaine dernière, j’avais proposé au président Balata l’hypothèse d’une suspension de délai, jusqu’à fin mars, puis de prévoir une réévaluation de la situation. Le président a entendu d’autres collègues qui voulaient jouer à huis clos. La décision d’aujourd’hui suppose un scénario qui s’est aggravé depuis vendredi dernier et pour lequel Coni a bien fait de couper la tête du taureau en décidant de suspendre ses activités. Depuis hier soir, j’avais été alerté et activé pour essayer de pousser vers une décision de ce type en s’appuyant sur trois aspects fondamentaux à mon avis: jouer à des jeux à huis clos porte atteinte à un droit subjectif des fans qui se sont inscrits à l’abonnement; deuxièmement, la santé des athlètes, des officiels de match, des assistants et de tous ceux qui contribuent à l’événement n’est pas prise en considération. Il semble presque qu’ils ont une sorte de vaccin ou moins de protection. Mais le dernier aspect qui, selon moi, est le plus grave est qu’à un moment comme celui-ci, en jouant à des jeux à huis clos, nous allons détourner les agents de santé et les forces de l’ordre du travail qu’ils font dans une phase aussi délicate. Je ne sais pas si tout cela doit arriver pour que les matchs se déroulent à huis clos. Je pense qu’une suspension peut convenir, ce n’est pas une hérésie de parler de suspension pour la Serie B. Et j’ai également suggéré les dates auxquelles les deux prochains jours pourraient être rattrapés. Et tout cela n’influencerait même pas les éliminatoires qui, au lieu du 31 mai, pourraient se terminer le 10 juin. Bien avant le début du championnat d’Europe. C’est pourquoi je dis que la décision de Coni est sage. “

Espérons que le 3 avril, il reviendra jouer. Mais pour valider cette saison, peut-on faire l’hypothèse de la promotion en Serie A des trois premiers?

“Je ne sais pas vraiment. Maintenant, je pense au drame des jours à venir et j’espère qu’au moins les conditions de sécurité pourront être rétablies pour continuer à effectuer le minimum d’activités quotidiennes. Et je ne parle pas de football. Je parle de vivre dans la dignité. Surtout, j’espère que cela et le problème dont vous parlez seront traités plus tard. “