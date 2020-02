Fuentes a déclaré présent dans la victoire de l’ELP contre Unión Santa Fe »Pressfootball

Samedi 01 février 2020

La boîte «pincharrata» est revenue aux triomphes après une séquence de quatre matchs sans connaître la victoire. L’équipe de La Plata qui avait Juan Fuentes comme partant a battu Unión Santa Fe 3-1 et a atteint 28 points et s’est classée en Coupe d’Amérique du Sud.

L’équipe des Estudiantes de la Plata, avec Juan Fuentes les 90 minutes, n’a eu aucun problème à s’imposer 3-1 à domicile contre l’Unión de Santa Fe à la date 18 de la Super League argentine. Le «pincharrata» était un large dominateur du jeu et l’équipe extérieure n’a jamais dérangé l’équipe de Gabriel Milito.

Dans les 45 premières minutes, le local a fortement cherché à ouvrir l’ouverture du tableau de bord et l’a obtenu après une demi-heure de jeu par Martín Cauteruccio (36 ′) qui a décrété la justice de l’hôte au stade Jorge Luis Hirschi et s’est rendu au reste en avantage.

Déjà en complément, la supériorité de l’image de La Plata est restée écrasante et Martín Cauteruccio (52 ′) a marqué son doublé pour creuser l’écart. Cependant, le rojiblanco a réagi à la nette différence des locaux et a pu faire des remises grâce à Óscar Javier Méndez (78 ′) qui a mis l’incertitude dans l’éventail «pincha». Mais lorsque l’étranger a cherché la parité, il a négligé la défense et Mateo Retegui (87 ′) a condamné le match et laissé les trois points à domicile.

De cette façon, l’équipe dirigée par Juan Sebastián Verón a 28 points et est passée à la huitième place, atteignant un quota pour la Coupe d’Amérique du Sud l’année prochaine. Désormais, l’ensemble de l’ancien défenseur d’O’Higgins devrait se rendre à Newells samedi prochain (8/02).

Par Union de Santa Fe, cette défaite l’a laissé en seizième position avec 23 unités, se situant au milieu du tableau du tournoi transandin. Cependant, l ” ‘avenue club’ ‘doit se préparer car ce sera à lui de recevoir la Copa Sudamericana al Mineiro jeudi 6/02 pour le premier match de cette compétition, devant se rendre au Brésil le 20 février pour clôturer la clé

#TNTSports | Le Pincha est apparu! Moyano a laissé le ballon court et Cauteruccio n’a pas pardonné. Gagnez 1 à 0 étudiants dans UN # étudiants 🆚 # Union pic.twitter.com/vF1skws09J

– TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 1er février 2020

#TNTSports | C’est tombé à droite! Estevez a éclaté la barre transversale, mais Cauteruccio était là où il devait être et a obtenu la tête pour 2 à 0. Pincha. # Étudiants 🆚 # Union pic.twitter.com/DKcyHiTTRG – TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 2 février 2020

#TNTSports | Je le tue! Javier Méndez l’a combattue et a fait exploser Andújar pour que Union participe au match. # Étudiants 🆚 # Union pic.twitter.com/Jt9tSEz4ZO – TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 2 février 2020

#TNTSports | L’enfant n’a pas hésité! Retegui a terminé dur et a remporté la victoire de la Pincha. # Étudiants Union # Union pic.twitter.com/FdZQBGlQVM – TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 2 février 2020