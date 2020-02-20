Futsal, First Division. El Pozo gagne et consolide la quatrième place

FOOT EN SALLE. PREMIÈRE DIVISION, 20e JOUR
Mardi 18.02.2020
20:30 SAUT BARCELONE-ASPIL R.NAVARRA 6-1
21 h 00 SERVIGROUP PEÑÍSCOLA-PALMA FUTSAL 3-2
21:00 VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS-P.RUBÉN BURELA 4-1
Mercredi 19.02.2020
19:00 MOVISTAR INTER-IND.SANTA COLOMA 3-5
20:00 F.ÉMOTION SARAGOSSE-JAÉN P. INTÉRIEUR 1-3
20 h 00 OU PARC FERROL-JIMBEE CARTAGENA 3-2
20 h 30 UD-OSASUNA MAGNA 7-5
21:00 LE BIEN PATRIMOINE MURCIA-CÓRDOBA 3-0
CLASSIFICATION:
MOVE INTER 50
FC BARCELONE 48
VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS 44
LE BIEN MURCIA 43
FUTSAL PALM 37
OSASUNA MAGNA 35
LIFT 31
JAÉN INTERIOR PARADISE 30
OU PARK FERROL 26
SERVIGROUP PEÑÍSCOLA 25
JIMBEE CARTAGENA 24
INDUSTRIES SANTA COLOMA 23
PATRIMOINE DE CORDOBA 16
EMOTION ZARAGOZA 14
ASPIL JUMPERS RIBERA NAVARRA 13
POISSON RUBÉN BURELA 10