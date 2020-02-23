Futsal, First Division. Le FC Barcelone dépasse Córdoba Patrimonio

FOOT EN SALLE. PREMIÈRE DIVISION, 22e JOUR
Vendredi 21.02.2020
21 h 00 SERVIGROUP PEÑÍSCOLA-P.RUBÉN BURELA 2-4
Samedi 22.02.2020
13:00 ALBALI VALDEPEÑAS-OSASUNA MAGNA 3-3
18:00 EL POZO MURCIA-INDUSTRIAS SANTA COLOMA 4-4
18:30 JAÉN PARAÍSO INTERIOR-JIMBEE CARTAGENA 4-2
19:30 OU PARK FERROL-ASPIL JUMPERS R.NAVARRA 1-6
Dimanche 23.02.2020
12:00 F.ÉMOTION SARAGOSSE-PALMA FUTSAL 0-2
13:00 MOVISTAR INTER-LEVANTE UD 9-3
19:00 FC BARCELONA-CÓRDOBA HERITAGE 6-2
CLASSIFICATION:
MOVE INTER 53
FC BARCELONA 51
VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS 45
LE BIEN MURCIA 44
FUTSAL PALM 40
OSASUNA MAGNA 36
JAÉN INTERIOR PARADISE 33
LIFT 31
OU PARK FERROL 26
SERVIGROUP PEÑÍSCOLA 25
JIMBEE CARTAGENA 24
INDUSTRIES SANTA COLOMA 24
PATRIMOINE DE CORDOBA 16
ASPIL JUMPERS RIBERA NAVARRA 16
EMOTION ZARAGOZA 14
POISSON RUBÉN BURELA 13