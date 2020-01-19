Futsal, First Division. Levante UD a frappé le Burela

FOOT EN SALLE. PREMIÈRE DIVISION, 18ème JOUR
Vendredi 17.01.2020
20:30 F.ÉMOTION SARAGOSSE-JIMBEE CARTAGENA 5-5
20:30 OSASUNA MAGNA-IND.SANTA COLOMA 6-2
Samedi 18.01.2020
13:00 VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS-PALMA FUTSAL 2-2
18:00 LE PUITS BIEN MURCIA-ASPIL R.NAVARRA 2-1
18:00 SERVIGROUP PEÑÍSCOLA-JAÉN P.INTERIOR 3-3
18:30 PATRIMOINE INTER-CÓRDOBA MOVISTAR 7-1
21:00 FC BARCELONE-O PARRULO FERROL 6-5
Dimanche 19.01.2020
12:00 LIFT UD-FISH RUBÉN BURELA 6-1
CLASSIFICATION:
MOVE INTER 44
FC BARCELONE 41
VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS 38
LE BIEN MURCIA 37
OSASUNA MAGNA 35
PALME FUTSAL 33
LEVEZ-VOUS 26
JAÉN INTERIOR PARADISE 24
SERVIGROUP PEÑÍSCOLA 21
OU PARK FERROL 20
JIMBEE CARTAGENA 20
INDUSTRIES SANTA COLOMA 16
PATRIMOINE DE CORDOBA 15
EMOTION ZARAGOZA 11
ASPIL JUMPERS RIBERA NAVARRA 10
POISSON RUBÉN BURELA 10