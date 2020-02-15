Futsal, Primera División, freinage de Valdepeñas à Santa Coloma

FOOT EN SALLE. PREMIÈRE DIVISION, 21e JOUR
Vendredi 02.02.2020
21 h 00 OSASUNA MAGNA-MOVISTAR INTER 2-5
Samedi 15.02.2020
13:00 PALMA FUTSAL-FC BARCELONE 1-1
18:30 ASPIL JUMPERS R.NAVARRA-EMOTION ZARAGOZA 1-3
18:30 INDUSTRIES SANTA COLOMA-VALDEPEÑAS 8-3
18:30 JAÉN PARAÍSO INTERIOR-O PARRULO FERROL 3-2
18:30 POISSON RUBÉN BURELA-EL POZO MURCIA 1-5
19:00 CORDOBA HERITAGE-SERVIGROUP PEÑÍSCOLA 3-3
Dimanche 16.02.2020
12:00 JIMBEE CARTAGENA-LEVANTE YOU
CLASSIFICATION:
MOVE INTER 50
FC BARCELONA 45
VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS 41
LE BIEN MURCIA 40
FUTSAL PALM 37
OSASUNA MAGNA 35
LIFT 27
JAÉN INTERIOR PARADISE 27
JIMBEE CARTAGENA 23
OU PARK FERROL 23
SERVIGROUP PEÑÍSCOLA 22
INDUSTRIES SANTA COLOMA 20
PATRIMOINE DE CORDOBA 16
EMOTION ZARAGOZA 14
ASPIL JUMPERS RIBERA NAVARRA 13
POISSON RUBÉN BURELA 10