Futur Battipagliese, Giordano dément les rumeurs: “Reste à Cervinara”. Et en tant que Buccino …

BATTIPAGLIA (SA). Reste à définir l’avenir de Battipagliese 1929, partenariat historique en noir et blanc qui se bat actuellement pour le salut dans le groupe B d’excellence Campanie. Dans l’intervalle, les rumeurs selon lesquelles les présidents actuels de Buccino Volcei et Audax Cervinara souhaitaient reprendre le titre sportif des bianconeri ont été rapidement démenties.

LA POSITION DU CERVINARA

J’ai l’obligation de nier toute information parue dans les médias pendant des jours sur mon intérêt pour le titre de FCD Battipagliese 1929. L’actualité est absolument dénuée de tout fondement, je suis occupée à Cervinara où je vais très bien et où j’aimerais travailler longtemps et laisser un signe positif. Battipagliese et ses fans méritent tout mon respect et ne peuvent pas être trompés par des rumeurs basées sur rien. Allez Audax!

(Michele Giordano, présidente d’Audax Cervinara Calcio)

ET DE BUCCINO…

Non seulement des démentis de Cervinara, en fait, nous a-t-on dit que même le propriétaire du Buccinesi serait totalement concentré sur son équipe actuelle, donc la récente approche avec les Bianconeri ne trouverait actuellement aucune réponse concrète.

Le post Futuro Battipagliese, Giordano dément les rumeurs: «Resto a Cervinara». Et de Buccino … est apparu en premier sur Le reste du football.