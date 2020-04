“Futur? Demandez Pradè et Barone. Heureux que Zaniolo disputera le Championnat d’Europe”

Il avoue aux micros de Sky Sport Federico église, attaquant né en 1997 de Fiorentina et l’équipe nationale italienne.

Toujours sous le feu des projecteurs ces derniers mois pour les doutes et les espoirs inhérents à son renouvellement avec la Viola, dans une longue interview l’attaquant a évoqué son avenir mais pas seulement. Des rêves d’enfance aux relations de club, en passant inévitablement par l’urgence du Coronavirus. Voici ses déclarations.

Fiorentina, un rêve depuis l’enfance

“Mon objectif était d’entrer dans le secteur des jeunes Fiorentina puis faire ses débuts avec cette chemise et jouer chez Franchi. Mon rêve a toujours été de jouer avec la chemise violette. Pour moi, la ville est devenue la maison, quand nous avons déménagé ici, j’ai fréquenté toutes les années scolaires et maintenant l’université. C’est un rêve devenu réalité pour moi jouer avec cette chemise».

“Sousa? L’entraîneur m’a fait ses débuts en Serie A, on se parle souvent via Whatsapp. Cela m’a donné l’opportunité de réaliser mon rêve. Je ferai tout pour que ce qu’il a fait pour moi puisse le faire pour lui. Il m’a mis sur le terrain contre Juventus le premier jour, tout risquer. Je ne peux que le remercier et espérer le rembourser à l’avenir “.

“Antognoni et Dainelli ce sont deux personnalités importantes qui nous aident. Travailler avec eux est fantastique et nous remercions la société de nous avoir fourni de tels personnages, ils nous apprennent à honorer et à lutter pour cette chemise».

“Le plus beau but? À Milan contre Milan en 2018 si je me souviens bien. Le compagnon avec qui je m’entends le plus? Il y en a beaucoup. En moins de 21 ans, je me suis beaucoup resserré avec Ursu. Fiorentina avec Ceccherini, Venuti, pezzella et aussi avec Ribéry».

“Mon rôle préféré? Cette saison, j’ai joué plus en tant que deuxième attaquant parce qu’ils voulaient que je joue ici. Je où ils décident de me jouer, même dans un hypothétique 3-5-2 sur l’aile, je peux jouer et aider mon équipe. Mieux vaut partir? Probablement revenir et tirer, mais dans ce geste je dois m’améliorer et tirer. J’ai beaucoup joué à droite ces dernières années, à gauche je serais perdu. “

La famille est fondamentale

«Mes parents ont été des figures très importantes pour ma croissance dans le football et hors football. La personne que je suis est le résultat de leur travail et de leur éducation. Je n’ai jamais abandonné l’école, principalement grâce à ma mère, malgré mes efforts pour réaliser le rêve de jouer en Serie A. Elle était fondamentale pour mon éducation scolaire “.

Sur l’urgence sanitaire

“Chaque jour, ils nous appellent et nous envoient nos exercices, cette situation n’était attendue par personne. Nous sommes heureux que les gens du club qui ont contracté cette maladie l’ont vaincue mais notre bataille continue jour après jour, nous les footballeurs devons rester à la maison. Je félicite ceux qui mettent leur vie en danger pour tenter de sauver l’Italie, l’Europe et le monde. Notre gratitude va à eux. “

L’avenir, entre Fiorentina et Europeo

« Je Fiorentina leader du futur? Vous devez demander à Pradè et Barone. Pour cette année, nous devons atteindre nos objectifs, la position dans le classement ne reflète pas notre valeur. Pour cette année, nous visons le salut, pour l’avenir, nous verrons. L’important est d’atteindre l’objectif de cette année. “

“C’est un plaisir qu’on me dise que je brille, Je dois encore m’améliorer. Je dois apprendre des meilleurs, comme je le fais par exemple de Frank Ribéry qui est arrivé cette saison à la Fiorentina “.

“européen? Cette décision nous donne l’opportunité de nous améliorer et de mûrir, en particulier pour nous les jeunes. C’est sympa car ça veut dire qu’il y aura aussi Zaniolo et j’en suis très content. Nous devons nous occuper pour un engagement très important “.