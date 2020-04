Future Milik, l’agent: “Des rumeurs irrespectueuses envers Napoli. Avec Giuntoli je continue de parler de renouvellement”

“Tout ce qui a été publié dans les médias au cours des derniers jours Arkadiusz Milikne sont que des rumeurs, certaines même irrespectueuses envers la société Naples (Au cours des dernières semaines, le nom de Milik a été insistant auprès de diverses équipes, dont Milan et la Juventus, ndlr). “Pour parler ainsi, aux médias polonais, c’est directement l’agent de l’attaquant de Naples, David Przemyslaw Pantak:” Je suis en contact permanent avec le ds Giuntoli – continue Pantak – et notre conversation sur le renouvellement continue. Lorsque cette période de difficultés liées au coronavirus se terminera, nous nous rencontrerons et essayerons de trouver une solution. Juste au cas où vous ne le trouveriez pas, alors nous penserons à une solution partagée pour le bien du joueur et du club. “