Gabigol a utilisé la même cabale qu’il a utilisée contre River et a de nouveau crié champion avec Flamengo

Flamengo bat Independiente del Valle 3-0 dans le Maracaná et champion de la Recopa sud-américaine a été consacrée.

Gabigol et Gerson, à deux reprises, ils ont marqué les buts de l’équipe de Jorge Jesus, qui a remporté son quatrième titre depuis qu’il est entraîneur de Mengao.

Gabriel Barbosa, le Bourreau de la rivière à Lima, il était à nouveau le grand protagoniste de la nuit. À cette occasion, l’attaquant a pris le terrain avec un nouveau look qui a attiré l’attention et répéta une cabale cela lui avait donné de bons résultats dans ce match contre le millionnaire.

Gabigol n’a pas manqué l’occasion et Il a joué à nouveau la Copa Libertadores quand il est entré dans le stade. A cette occasion, le Brésilien jusqu’à Il a osé embrasser le trophée. Et il semble que cette routine lui a encore donné des résultats, car son équipe a gagné 3-0 et a pris un autre verre. Regardez!