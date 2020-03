Gabriel Heinze quitte Vélez: l’entraîneur argentin a officialisé sa démission en l’absence d’un jour pour la fin de la Super League 2020 | CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ HEINZE | ARGENTINE Argentine

Mis à jour le 06/03/2020 à 10:20

Au revoir, cow-boy. L’ancien joueur et maintenant entraîneur argentin Gabriel Heinze, technicien de Vélez Sarsfield jusqu’à la fin du Super League localeIl a annoncé ce vendredi lors d’une conférence de presse qu’il ne continuerait plus sur le banc de l’équipe de conjunto Liniers la saison prochaine. Le dernier duel qu’il conteste sera contre Unión de Santa Fe, lundi, à l’Estadio 15 de Abril

«Lundi sera mon dernier match contre cette institution. Ce club prend un petit morceau de mon cœur. Velez m’a donné beaucoup plus que je ne pouvais lui donner. C’est pourquoi ce cycle se termine que je vais emporter avec moi. Je remercie toutes les personnes du club »dit le DT en larmes, confirmant son départ. Heinze j’arrive à Vélez en 2018.

POMPE: Gabriel Heinze a annoncé que le match de lundi contre Union sera sa dernière rencontre en tant que DT de Vélez. pic.twitter.com/siY7SMvb4j

Comme prévu, la nouvelle de l’adieu de Heinze est rapidement devenue une tendance en Argentine, où il est très aimé et apprécié pour l’exploit de le ramener à Vélez L’élan pour gagner. Avant leur arrivée dans l’équipe péruvienne Luis Abram, les ‘Liniers’ ont regardé de côté la table de la descente.

Cependant, avec l’arrivée de Gabriel Heinze au banc, tout cela a changé. Bien que je n’aie pas obtenu de titre, l’ancien international avec la sélection de l’Argentine a réussi à s’entraîner en Vélez un style et une identité, en plus de promouvoir et responsabiliser plusieurs acteurs. Maintenant, ceux de Sarsfield occupent le cinquième rang dans le tableau des moyennes, et sont en position de Copa Libertadores.

