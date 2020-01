Gabriel Jesus a besoin de nettoyer son jeu

MANCHESTER, ANGLETERRE – 26 JANVIER: Gabriel Jesus de Manchester City célèbre après avoir marqué le quatrième but de son équipe lors du match de quatrième tour de la FA Cup entre Manchester City et Fulham au stade Etihad le 26 janvier 2020 à Manchester, en Angleterre. (Photo par Alex Livesey / .)

Gabriel Jesus est l’un des jeunes avant-gardistes les plus brillants du football mondial. Le Brésilien de 22 ans est statistiquement au milieu de sa meilleure saison professionnelle. Il a déjà marqué 16 buts cette année, avec beaucoup de promesses pour plus. Cependant, dans la saison des hauts et des bas de Manchester City, la performance de Gabriel Jesus a soulevé les plus grandes questions à long terme.

Il est temps pour Gabriel Jesus d’être plus clinique

Le potentiel de Gabriel Jesus

Cela fait longtemps que Gabriel Jesus est l’avenir de l’attaquant de Manchester City. Il a déménagé à Manchester City en janvier 2017 pour un peu moins de 30 millions. Et depuis ce mouvement, il est l’héritier très discuté du point de départ de Sergio Aguero. À tel point que les médias ont même tenté de pousser Aguero à plusieurs reprises ces dernières années.

Au crédit de Jésus, il est déjà l’un des joueurs brésiliens les plus performants de l’histoire de la Premier League. Il a inscrit 27 buts cette saison et compte déjà 9 buts en Premier League cette saison. Dans le contexte de presque toutes les équipes en Europe, ces chiffres seraient excellents pour un joueur de 22 ans qui se retire du banc plus souvent qu’autrement.

Il est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs à générer des chances dans le monde. Jésus fait en moyenne 4,5 tirs par 90 minutes, une statistique qu’il a améliorée à chacune de ses saisons à Manchester City. Cependant, son tir sur le pourcentage cible a baissé pendant son séjour à Manchester et c’est là que résident les problèmes.

Heure à Manchester City

Parce que Gabriel Jesus a l’un des meilleurs profils statistiques de tout attaquant de Premier League. Selon les données de Statsbomb sur Fbref.com, Jésus est responsable de 10,8 buts non sanctionnés. C’est le deuxième meilleur total de la Premier League derrière Tammy Abraham de Chelsea.

C’est un très bon numéro, peu importe où vous jouez. Cependant, malgré ce xG élevé, Jésus n’a que 9 buts en PL cette saison. Soit dit en passant, Jesus et Mohamed Salah sont les seuls joueurs PL parmi les dix premiers en xG à sous-performer leur total. Des joueurs comme Abraham, Danny Ings, Jamie Vardy ou Marcus Rashford surpassent tous leurs totaux xG.

Son incroyable capacité à créer des chances transparaît dans ses totaux xG. Il a de loin le moins de minutes parmi les dix premiers en xG. Jesus a plus de xG que son coéquipier Raheem Sterling qui a joué 700 minutes de Premier League de plus que lui.

Cependant, juste derrière eux en xG est Sergio Aguero, avec moins de minutes que les deux. Alors qu’est-ce que cela dit de Gabriel Jesus? Ses chiffres sont-ils le produit de son talent ou du système de Manchester City? La réponse se situe quelque part entre les deux.

Gabriel Jésus ou le système?

Il est facile de voir pourquoi Gabriel Jesus pourrait être un produit du système. Manchester City a l’une des attaques les plus violentes d’Europe. Ils mènent la Premier League dans presque toutes les statistiques statistiques offensives. Jesus est l’un des trois joueurs avec plus de 10 xG pour City cette saison seulement. Traduction; ils créent beaucoup de chances de marquer des buts.

Cela étant dit, il est facile de tomber dans le piège de penser que Gabriel Jesus est entièrement un produit du système. Je veux dire, quelqu’un doit être à la fin des 16 passes décisives de Kevin De Bruyne en championnat. Mais il faut un haut niveau de compréhension de la position pour créer autant d’endroits de qualité pour que KDB et d’autres jouent le ballon.

Mais Gabriel Jesus doit être plus qu’un simple attaquant. Il doit pouvoir remplacer Sergio Aguero. Le contrat de la légende argentine prend fin à la fin de la saison prochaine. Avec les légendes du club Vincent Kompany et David Silva déjà partis, il est facile de s’attendre à ce qu’Aguero soit le prochain à la porte.

Aguero le surpasse encore largement. Déjà avec 21 buts toutes compétitions confondues cette saison sur moins de xG et avec 500 minutes de moins, Aguero est toujours à son meilleur. Et Gabriel Jesus doit prouver qu’il peut rejoindre ce niveau d’élite de l’attaquant.

La chance de Gabriel Jesus

Cela rend donc le reste de cette saison crucial pour Jesus et Manchester City. Il a été assez incohérent compte tenu de ses chiffres élevés. Il y a eu des sommets, comme contre Everton, ou Burnley, ou Zagreb en Ligue des champions. Mais une mauvaise finition dans des matchs comme contre Crystal Palace, Newcastle ou la défaite de décembre contre Manchester United a été coûteuse.

De plus, sans doute la meilleure performance clinique de Manchester City, sinon la plupart, est venue avec Jesus et Aguero sur le banc contre Manchester United. Le fait que Sterling, KDB, Bernardo Silva et Riyad Mahrez aient surpassé toute performance avec l’un ou l’autre attaquant pourrait peser lourd lorsque les choses deviennent sérieuses au printemps.

Et si c’est le cas, il est difficile d’imaginer que Manchester City ne chercherait pas à ajouter une autre option à cette position. Il y a lieu de faire valoir que City devrait faire de Raheem Sterling son attaquant central. Bien que cette affaire soit convaincante, ce n’est pas ce dont nous allons discuter aujourd’hui.

Jésus peut être l’homme qui remplace Aguero et mène la ligne pour Manchester City. Mais il doit nettoyer sa finition. Cela semble être une tâche si simple, mais c’est le type d’ajustement minuscule qui fait la différence pour les vainqueurs de titre. De grands joueurs vous séparent cliniquement; il est temps pour Gabriel Jesus de nettoyer sa finition et de devenir un grand joueur.

Photo principale