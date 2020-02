Gabriel Paletta, l’Oriundo qui a grandi à Parme maintenant à Monza de Berlusconi

De l’Argentine à l’Italie, avec un aller simple. Gabriel Paletta, Sud-américain d’origine calabraise, a fait son choix il y a quelques années, décidant que son avenir serait dans le Bel Paese. Footballeur né à Banfield en 2006, Liverpool l’a amené en Europe pour la première fois, mais après une seule saison en Premier League, le défenseur est immédiatement retourné en Argentine, cette fois à Boca Juniors, où il est resté jusqu’en 2010, l’année où pour la première Une fois qu’il portait une chemise d’un club italien, celle de Parme. Au Tardini, le centre a immédiatement creusé beaucoup d’espace, se faisant connaître et méritant l’appel à l’équipe nationale italienne. En 2015, le déménagement à Milan, mais sa première expérience avec les Rossoneri n’était certainement pas inoubliable, à tel point que le club de Via Aldo Rossi a décidé de le vendre en prêt à Atalanta. Il y a deux ans, le retour aux Rossoneri et immédiatement à Montella lui a donné une chance de départ, ce que l’Oriundo n’a pas perdu, même si finalement ce n’était pas suffisant pour gagner de la place même dans la saison en cours, à la fois avec l’avion et avec Gattuso. , à tel point que le 30 janvier 2018, il s’est libéré et a commencé une nouvelle aventure en Chine. Après une période d’essai, le 6 novembre 2019, j’ai ensuite signé un contrat avec Monza jusqu’en juin 2022. Son palmarès propose un championnat argentin, une Super Coupe d’Italie, une Recopa d’Amérique du Sud et une Coupe du monde des moins de 20 ans. Aujourd’hui, Paletta a 34 ans.

Rolando Bianchi, Valeri Bojinov et Geoffrey Kondogbia sont également nés aujourd’hui.