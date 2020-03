Gagnant précoce de F365: West Ham jouant 4-4-f * cking-2

Date de publication: samedi 29 février 2020 6:37

David Moyes en avait besoin. Non seulement à cause de la position périlleuse de West Ham à la table de la Premier League, mais aussi pour servir de tir dans le bras pour ce qui est à venir. Heureusement pour le patron des Hammers, il s’est finalement réuni en un rien de temps.

West Ham méritait bien leur victoire 3-1 sur Southampton, une première victoire en neuf matchs et un triomphe qui assure aux Irons un premier doublé sur n’importe quelle équipe cette saison et, plus important encore, une montée de deux places hors de la zone de relégation au-dessus d’Aston Villa et de Bournemouth.

Tout aussi important que cet effet tangible est la confiance augmentée ce résultat et la performance qui l’a assuré devrait offrir avant un ensemble de montages qui auraient pu laisser les Hammers perdus dans les trois derniers si c’est là qu’ils ont commencé une course de quatre matchs qui implique trois derbies londoniens contre Arsenal, Spurs et Chelsea et la visite des Wolves.

La formule magique qui avait échappé à Moyes avant aujourd’hui? Balle longue et 4-4-2.

C’était peut-être un peu plus sophistiqué que cela, mais malgré toutes les complexités des tactiques et des formations, cela revenait aux bases qui aidaient les Hammers à dominer les Saints.

Moyes revendiquera le mérite de la sélection par équipe et pour avoir donné à Jarrod Bowen son premier départ en Premier League, il le mérite. Mais les partisans de West Ham ont fait écho aux appels de Sébastien Haller pour plus de soutien depuis le retour de Moyes. Aujourd’hui, quand il l’a obtenu de Michail Antonio, la recrue estivale de 40 millions de livres avait l’air d’un attaquant différent de celui qui était sur le point d’abandonner ces dernières semaines.

31 – Chacun des 31 buts de Sébastien Haller dans les cinq premières ligues européennes a été marqué depuis l’intérieur de la surface (sept pour West Ham et 24 pour Eintracht Frankfurt). Braconnier. pic.twitter.com/M3CE3MQykX

– OptaJoe (@OptaJoe) 29 février 2020

Ce n’était que la deuxième fois en 11 matchs avec Moyes qu’il commençait avec Haller et Antonio et tous deux ont trouvé le filet tout en jouant un rôle dans les buts de chacun. Antonio peut réclamer une passe décisive pour le septième but de Haller de la saison, ce qui a aidé les hôtes à rétablir leur avance après que Michael Obafemi avait égalisé pour Saints, mais il a été trompé du pied gauche de haut en bas dans la direction générale de son partenaire de frappe qui verra il l’a crédité. Le but de Haller était tout de son fait, avec un énorme coup de main du gardien des Saints Alex McCarthy, qui a été dépassé et musclé par l’attaquant français avant d’appliquer une finition intelligente sous un angle aigu, à la grande horreur de Ralph Hasenhuttl.

Il s’agissait de la première route similaire pour la frappe d’Antonio pour donner à West Ham un souffle. Haller a gagné une autre tête, mais contrairement à si souvent cette saison, il y avait des coureurs hors de lui. Pablo Fornals, un autre artiste impressionnant avec quelques passes décisives, a rassemblé le film avant de le nourrir sur le chemin d’Antonio, qui a battu McCarthy avec une frappe confiante.

L’approche directe n’était pas due au manque d’idées de Moyes; contre la haute presse des Saints, c’était parfaitement logique. Surtout quand West Ham a un coureur aussi disposé que Bowen à son premier départ.

La recrue de janvier de Hull aurait pu mettre son nom sur la feuille de match quelques instants avant qu’il ne le fasse finalement, avec un petit clin d’œil rappelant la chance qu’il avait à Anfield lundi qu’Alisson a caché avec son visage. Avec McCarthy descendant plus rapidement que son homologue de Liverpool, cette fois, l’ailier était hors service.

Et le plus agréablement pour les partisans de West Ham, il ne s’est pas arrêté jusqu’à ce qu’il soit retiré à une ovation debout. Moyes avait laissé entendre qu’il ne précipiterait pas le joueur de 23 ans grâce à son adaptation à la Premier League, mais d’après ces preuves, Bowen, tout en montrant des aspérités en termes de prise de décision, semble prêt à apprendre sur le tas.

Nous attendons maintenant de voir à quel point Moyes est courageux avant un mois charnière. Il serait dommage que le patron des Fers laisse la prudence l’emporter jusqu’au 10 avril, la prochaine fois que son équipe affrontera un adversaire qui n’était pas en Europe avant cette semaine.

Mais les deux dernières performances de West Ham et les lacunes défensives des trois rivaux londoniens auxquels ils seront confrontés dans les semaines à venir offrent à Moyes de nombreuses raisons de maintenir une approche positive.

Ian Watson

